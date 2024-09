El Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, entregó 50 de los 315 lentes que se brindarán de manera gratuita a residentes del Centro Histórico con alguna complicación en los ojos, como parte de la campaña de Atención Visual.

"Estamos llegando a zonas muy deprimidas, para atender problemas de salud visual de gente muy necesitada del Centro Histórico", dijo en conferencia de prensa Jorge Yáñez López, subdirector de Desarrollo Institucional del Hospital Nuestra Señora de la Luz.

Indicó que en esta campaña, que inició el pasado 26 de abril, se realizó examen visual a 446 habitantes del Centro Histórico, de los cuales 315 resultaron con alguna necesidad de lentes, por lo que se les mandó a hacer el armazón y los cristales, con el aumento a "su medida".

De acuerdo con López, los exámenes visuales se realizaron en 10 puntos del Centro Histórico, como Plaza Garibaldi, Santa Ana, San Juan, Ciudadela, Parque El Indio, entre otros, de los cuales Plaza Loreto fue la ubicación donde más lentes se necesitaron, con 41.

Lee también Fallan adornos de iluminación patrio en el Zócalo capitalino por fuertes lluvias

Vecinos del Centro Histórico reciben lentes gratuitos por parte del gobierno capitalino este 18 de septiembre de 2024. Foto: Especial

María Luisa Pérez Lara, vendedora de paletas en el Centro Histórico, señaló que "no me lo podía creer, todavía cuando me llamaron no creía que ya tenía por fin mis lentes, estoy muy contenta y muy emocionada".

"En toda mi vida nunca había tenido lentes, no había usado pero ya está una acostumbrada a ver medio chueco, pero cuando vives al día hay que salir a trabajar como sea", señaló la beneficiaria.

López señaló que en muchos casos no se trataba de personas que su problemática central eran los lentes desde siempre, pero cuando los oftalmólogos realizaron la prueba, se dieron cuenta de que también necesitaban lentes.

"Podía ser que su problemática central no eran los lentes, o que usaban antes y después lo dejaron de hacer, o que simplemente la graduación ya les cambió y no se habían percatado", indicó el subdirector de Desarrollo Institucional del hospital.

jf/cr