“Este gobierno lo maneja Giovani Gutiérrez, no otra persona”, afirmó el alcalde de Coyoacán durante su comparecencia ante legisladores del congreso de la capital, quien negó que apoya a grupos de choque del ex titular de la demarcación, Mauricio Toledo en su alcaldía.

También solicitó a aquellas personas que afirman que su titular de dirección de gobierno realiza prácticas de extorsión y corrupción realicen las denuncias pertinentes.

Al comparecer ante legisladores del Congreso de la Ciudad de México, el edil respondió cuestionamientos de los diputados de oposición tanto del PT como de Morena, en temas como presuntos grupos de choque enviados por el ex titular de Coyoacán, así como denuncias de comerciantes en contra de su director de gobierno, Luis Manuel Serio Ordoñez.

El diputado de Morena, Gerardo Villanueva reconoció al edil por su trabajo, sin embargo, solicitó que no haya grupos de choque del ex titular de la demarcación Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito y prófugo en Chile.

“No queremos a los grupos de choque de Mauricio Toledo cerca del alcalde de Coyoacán, no lo queremos, esos tiempos no pueden regresar, fueron del pasado no pueden ser del presente. Entonces es algo que mencione en tribuna y no puedo dejar de pasar. Decirle con toda claridad, perjudica a cualquier gobierno, cualquier hecho de violencia. Esta gente está mal acostumbrada a actuar al amparo del poder público, evitemos estas acciones que se hacen: el respaldo de la alcaldía y del gobierno capitalino que sean empañado por los grupos de choque que sabemos que existen todavía y que en este caso no han dejado de operar por desgracia en Coyoacán baja la sombra, aunque esté prófugo en Chile, de Mauricio Toledo”, apuntó.

Giovani Gutiérrez. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL.

Además, el legislador morenista solicitó al alcalde una postura sobre el incendio que se registró en Coyoacán, en un departamento ubicado en el piso 24 del edificio de High Park y sobre las denuncias por presuntas irregularidades en los permisos de construcción “la gente está preocupada, queremos saber hasta dónde hay un acompañamiento”, apuntó.

“Recordemos el escándalo, la caja de pandora que se dio del cártel inmobiliario. Aquí vino a decir Santiago Taboada que me están persiguiendo; la corrupción mata, y en Avenida Coyoacán murió una persona. es muy importante este incendio, hay dos muertos, estamos hablando de dos vidas humanas” indicó Villanueva.

Al respecto, el edil de Coyoacán aseguró que su demarcación no dio autorizaciones ni permisos de construcción para el inmueble de High Park, además de que está en contacto con la fiscalía capital para dar respuesta a la ciudadanía por el incidente que ocurrió. “Nosotros no dimos ninguna autorización. La elección la ganó Giovani Gutiérrez y he sido el voto más alto en la historia en Coyoacán; ya no hay otros personajes aquí en Coyoacán y lo he demostrado porque en Coyoacán cuando hay eventos, ni siquiera hay violencia, nosotros nos sabemos comportar, porque tenemos valores, educación. Sobre el incendio, que se llegue a las últimas consecuencias, con la fiscalía estamos en contacto y damos acompañamiento”.

La diputada del PT, Circe Camacho informó al edil sobre las denuncias de presunta corrupción que ejerce el director de gobierno de la alcaldía, Luis Manuel Serio Ordoñez, por lo que leyó las acusaciones que le han llegado. “Las redes sociales están repletas de videos en donde se aprecia la extorsión, y corrupción de toda la estructura de este funcionario. Hasta cuándo piensa sostener este tipo de funcionarios solo por el hecho de que son sus amigos, sin importar la corrupción e impunidad en la que se conducen”, acotó.

También denunció la legisladora que el comercio informal se ha triplicado, con el director de gobierno Luis Manuel Serio.

Circe Camacho. FOTOS: ARCHIVO EL UNIVERSAL

Al respecto, el edil de Coyoacán aseguró que no han dado permisos en su gobierno para incrementar el ambulantaje y solicitó a la gente que, en caso de existir algún delito por parte de su director de gobierno, efectuar la denuncia correspondiente.

“No hemos dado ni un permiso adicional al ambulantaje público, desde que llegue a esta administración. Yo no soy MP, que presenten su denuncia a la fiscalía y si hubiera casos de corrupción, yo voy a ser el primero en presentar una denuncia contra las personas que están haciendo corrupción en nuestro gobierno, porque aquí no se necesita pasar charolas”, dijo.

“Había la idea de con quién iba a trabajar Giovanni yo quiero que vea mi gabinete y vera como es gente no ha estado nunca en Coyoacán, porque nosotros no somos nadie para criticar, no tengo ojos en la nuca, pero este gobierno hoy lo maneja Giovanni Gutiérrez, y no lo maneja ninguna otra persona. Yo soy el titular y voy a cumplir con mi responsabilidad tomando decisiones con mi equipo de trabajo sin que otra persona pudiera influir”.

“Estoy en contra de los grupos de choque y ni siquiera es mi personalidad ni hacer las cosas”.



