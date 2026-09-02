La diputada panista Oliva Garza fue electa como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. Mientras que la diputada local de Morena, Xóchitl Bravo, tomó oficialmente las riendas de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Durante la sesión preparatoria, previa al arranque del periodo ordinario de sesiones, la legisladora por Iztapalapa fue elegida con 56 votos a favor.

“No permitiré que la apertura al diálogo sea confundida con permisibilidad, no aceptaré que el peso político de una mayoría, la presión de una minoría o el interés de una persona se coloque por encima de las normas que rigen a este Congreso. Nadie será excluido, nadie será favorecido y nadie estará por encima de la ley”, enfatizó.

La panista se comprometió a conducir las sesiones con orden, respeto al procedimiento y garantías para que la mayoría pueda construir decisiones y las minorías puedan participar, argumentar, disentir y ser escuchadas, “pero ni la mayoría podrá apropiarse del Congreso ni nadie podrá paralizarlo”.

Xóchitl Bravo dijo que para Morena es fundamental el diálogo y el acuerdo entre las bancadas y asociaciones parlamentarias, ya que las “buenas cosas” siempre se construyen en colectivo. “Siempre lo he dicho: cuando uno llega a un espacio, llegamos a transformar, a dejar una huellita que pueda mejorar la vida institucional del Congreso de la Ciudad. Así es que lo hacemos con mucho agrado, respeto, también para la gente de la Ciudad, y con mucha responsabilidad”, indicó la coordinadora de la bancada guinda.

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