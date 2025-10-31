Más Información

Cuautitlán Izcalli, Mex.- Por una los servicios del y de la línea II del se encuentran interrumpidos, por lo que usuarios no pueden abordar ninguno de estos transportes. Sólo hay servicio de Buenavista a San Rafael, para el caso del servicio ferroviario.

Fuga de gas

La fuga ocurre al exterior de la estación Lechería del Tren Suburbano, ubicada en la colonia La Quebrada del municipio de Cuautitlán Izcalli.

Son trabajos ajenos a Ferrocarriles Suburbanos los que ocasionaron el siniestro que ha derivado en la evacuación de los usuarios de la estación Lechería.

Ferrocarriles Suburbanos informó que la estación Lechería permanecerá cerrada temporalmente y el servicio opera solo entre las estaciones Buenavista y San Rafael, en ambos sentidos. Mientras que de San Rafael a Cuautitlán, está suspendido de manera temporal.

“Lamentamos los inconvenientes que esta contingencia pueda generar y agradecemos su comprensión y colaboración. Nuestro principal compromiso es garantizar la seguridad de todos ustedes”, indicó la empresa operadora del Tren Suburbano.

Elementos de protección civil y bomberos de Cuautitlán Izcalli ya están trabajando para controlar la situación, por lo que dan la indicación a las personas de alejarse de la zona.

Por su cercanía con el Mexibús y debido al fuerte olor a gas, la línea II también interrumpe su servicio a la población, en la estación que también lleva por nombre Lechería.

