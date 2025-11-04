La secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto, se dijo a favor de la regulación de todas las plataformas digitales de hospedaje temporal.

Durante su comparecencia en comisiones del Congreso local con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, la funcionaria destacó que esta regulación es completamente necesaria para prevenir muchos conflictos de hospedaje y para garantizar una estadía segura en la capital del país.

“La regulación es absolutamente necesaria para prevenir muchos conflictos de hospedaje, para garantizar hospedaje seguro, para garantizar temas de protección civil, que las personas que trabajen en estas plataformas tengan empleo digno, seguridad social y es una posibilidad de poner en orden a las plataformas que son parte de un ecosistema turístico”, comentó.

En este sentido, precisó que en congruencia con el Bando 1 hay una agresiva política de vivienda asequible, por lo que fortalecerán la vida comunitaria y la identidad barrial apostando por un desarrollo turístico equilibrado y justo que no desplace a quienes dan identidad a la Ciudad de México.

“Por supuesto que estamos a favor de la regulación de las plataformas de hospedaje temporal, de todas ellas, no sólo de una preponderante, esto nos dará certeza en protección civil, seguridad en el trabajo y todos los temas de hospedaje seguro que debe tener el ecosistema de hospitalidad de esta Ciudad”, reiteró.

Frausto subrayó que la Ciudad de México trabaja para ser la mejor sede mundialista, y además de las obras de infraestructura o actividades, se desarrolla un chatbot que brindará información turística y se quedará como herramienta.