Durante los Diálogos de Ciudad contra la Gentrificación, organizados por los diputados locales de Morena, Federico Taboada, quien tuvo a su cargo el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), se pronunció por ampliar el promedio de niveles de altura de los inmuebles que hay en la Ciudad y utilizar los terrenos baldíos para abatir el déficit que hay de vivienda.

Durante este Diálogo, realizado en la alcaldía Tlalpan que tuvo poca participación, el exfuncionario detalló que el promedio de altura en la capital del país es de 2.1 niveles, por lo que sugirió que se amplíe a tres niveles, como ya ocurre en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez.

“Es una Ciudad muy chica, claro, todo el mundo hace referencia a Reforma o Periférico, pero hay más de 600 avenidas en la Ciudad. Podemos discutir si es adecuado, si no es adecuado, si ha funcionado, si no ha funcionado, en fin, pero lo que sí sabemos es que tenemos mucho espacio en altura para crecer en algunos lugares. Esto no significa llevar a sus colonias rascacielos, pero sí hay colonias donde vive una persona o una familia en una hectárea”, abundó el ahora asesor en la Secretaría de Vivienda.

"Se debe utilizar mejor el espacio publicó, pues actualmente hay un millón de metros cuadrados de terrenos baldíos". Foto: Fernanda Rojas.

En este sentido, comentó que se debe utilizar mejor el espacio público, pues actualmente hay un millón de metros cuadrados de terrenos baldíos “que podrían ser vivienda social, que podrían ser vivienda pública, que podrían ser parques, que podrían ser hospitales, que podrían ser Utopías, que podrían ser Pilares, que podrían ser escuelas, que podrían ser lo que sean y están ahí desperdiciados”.

Comentó que el costó promedio de la vivienda en la Ciudad es de 4.5 millones de pesos, por lo que el 97% de los capitalinos no podrían acceder a una.

Taboada aseguró que las apps son parte del problema que originan la gentrificación, por lo que se debe regular de manera correcta el mercado de arrendamiento digital.

Durante la ronda de preguntas y respuestas, los asistentes cuestionaron fuertemente a los legisladores. Foto: Fernanda Rojas.

Durante la ronda de preguntas y respuestas, los asistentes cuestionaron fuertemente a los legisladores, y les recordaron que la ley para que no suba la renta más allá de la inflación, y la regulación de Airbnb parece que son letales muerta, pues no se aplican.

Asimismo, los participantes pidieron congelar las rentas, y una de las personas de nombre Eugenio aseguró que el Bando Uno que anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada, contra la gentrificación no funcionará, pues prácticamente es un “parche”.

Sobre el tema de las rentas, la diputada local Xóchitl Bravo apuntó ya tienen el que con la ley que prohíbe subir las rentas por arriba de la inflación, por lo que ahora van con el cómo con la propuesta de Ley de Rentas Justas y Asequibles.

