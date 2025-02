Cuautitlán, Mex.- “Fiscalía de Asuntos Especiales, deja de fabricar delitos a los abogados, solo defienden nuestros derechos. Justicia para el abogado Francisco Fuentes”, señalaron vecinos de la colonia El Paraje Fimesa de Tultitlán, o también conocida como La Cuarta Transformación, quienes se presentaron a manifestarse en la Torre II de Juzgados Penales de Cuautitlán.

Los anterior debido a que uno de sus abogados, Francisco Fuentes, fue denunciado por el gobierno municipal de Tultitlán por los presuntos delitos de despojo y daño a los bienes; lo acusan de haber retirado placas de los nombres de las calles y de tomar predios que serían propiedad del Ayuntamiento.

Antes de entrar al edificio para la audiencia, Francisco Fuentes declaró que toda esta situación podría ser por molestia del gobierno local ante los dos amparos que presentaron y que dos jueces ya les concedieron suspensiones provisionales para que se frene la intención de cambiar de nombre a la comunidad, pasando de El Paraje Fimesa a La Cuarta Transformación.

Los vecinos se han opuesto al renombramiento de su comunidad, toda vez que esto significaría una serie de trámites y gastos, solicitando una consulta ciudadana que sea organizada por el Instituto Electoral del Estado de México.

“Francisco, eres nuestro abogado y no te vamos a dejar solo”, expusieron los manifestantes, quienes muestran cartulinas frente a los Juzgados Penales de Cuautitlán México, sitio en el que fue citado a comparecer Francisco Fuentes, lo que ha provocado molestia pues refieren existe una presunta celeridad con su representante legal y no a las denuncias que han presentado contra la exalcaldesa y hoy diputada local, Elena García, por despojo y demolición de viviendas.

Protestan por su abogado (18/02/2025). Foto: Arturo Contreras / EL UNIVERSAL

Abogado de vecinos de Tultitlán denuncia represalias de la Fiscalía

“No asistió la Fiscalía y menos el Ayuntamiento. Sabemos que este tema es por estar defendiendo los derechos de las colonias El Paraje Fimesa I, II y III. No vamos a dejar de estar en la lucha porque somos un equipo”, declaró el abogado Francisco Fuentes, quien fue citado a comparecer al ser denunciado por el gobierno municipal de Tultitlán de los delitos de despojo y daño a los bienes.

Francisco Fuentes explicó que la semana pasada le llegó el citatorio para presentarse este martes a las 11:30 de la mañana a los Juzgados Penales de Cuautitlán, considerando que se trata de un asunto político y en represalia por defender a los vecinos que se niegan al cambio de nombre de la colonia.

Sabemos que es una presión política por el municipio de Tultitlán. Sobre todo, por el tema político del cambio de nombre a las colonias; no pudieron con una colonia y ahora quieren ir por los abogados, Francisco Fuentes.

La Fiscalía de Asuntos Especiales es la que “nos está fabricando estos delitos”, agregó, al tiempo de puntualizar que llevan dos suspensiones provisionales concedidas por jueces ante los amparos colectivos que presentaron, esperando desahogar más pruebas para lograr una suspensión definitiva de la intención del Ayuntamiento de Tultitlán por cambiar de nombre de El Paraje Fimesa a La Cuarta Transformación.

Lo que dicen las suspensiones provisionales es que las cosas se van a quedar en el estado en el que se encuentran. El Ayuntamiento no puede cambiarle el nombre, sino que se van a quedar los nombres de El Paraje Fimesa I, II y III y, sobre todo, con sus nombres de calles como lo han manejado durante 40 años.

"El 11 de marzo será el nuevo segmento de audiencia que fijó la autoridad judicial, en el que la Fiscalía podría justificar su inasistencia y si no, podrían quedar sin efecto las audiencias y, en consecuencia, él ya no podría ser acusado", aclaró Francisco Fuentes.

“Queremos que nos diga la Fiscalía por qué la audiencia que me generaron fue muy rápida y por qué las carpetas que tenemos en la Fiscalía de Combate a la Corrupción desde hace 4 años no las quieren judicializar. ¿Cuál es el temor, por qué a nosotros sí y al Ayuntamiento no?; esas carpetas ya están listas para judicializar, pero vemos un freno político”, finalizó el abogado.

Acusan a fiscalía de fabricar delitos (18/02/2025). Foto: Arturo Contreras / EL UNIVERSAL

