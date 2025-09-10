La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CanacoCDMX) presentó dos escenarios para la derrama económica que dejarán estas fiestas patrias en la capital: una disminución del 1.4% o un aumento del 1.7% respecto al año anterior, dependiendo de factores como el ahorro y la situación de empleo.

Señaló que esta variación dependerá "en gran medida del desempeño de factores económicos como la situación del empleo, el ahorro y el gasto tradicional que realizan las familias mexicanas en estas fechas emblemáticas".

En un comunicado el organismo estimó que este 15 y 16 de septiembre dejarán una derrama económica de entre 11 mil 447 y 11 mil 853 millones de pesos, lo que significaría una disminución o aumento de casi 2% respecto a lo registrado el año anterior.

Lee también Día de la Independencia; ¿cómo te deben pagar si trabajas el 15 o 16 de septiembre?

Indicó que los sectores comerciales que se beneficiarán de esta derrama económica incluyen el hotelero, abarrotes, bares, cantinas, restaurantes, artículos para el esparcimiento. Además de la venta de papelería, ropa y accesorios para vestir.

El presidente de la CanacoCDMX, Vicente Gutiérrez, invitó a todos los ciudadanos a participar activamente en estas festividades patrias, apoyando al comercio local, consumiendo productos nacionales y disfrutando de los eventos y actividades programadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL