El ciclo escolar apenas lleva dos semanas de haber iniciado y ya se acerca el primer puente, así que para celebrar las Fiestas Patrias buscamos los mejores planes para que tengan las tres B, buenos, bonitos y baratos, para que puedan disfrutar en familia de este fin de semana largo con actividades para todos.

DE PÉTALOS PERENNES

Las actrices Isaura Espinoza y Perla Caballero, dan vida a los personajes de Adela, una mujer madura de clase media, y su sirvienta Tacha, quienes tienen como pasatiempo el contestar los anuncios clasificados que se usaban en los 80 para conocer personas, con cartas amorosas que dejan de manifiesto cómo se sienten atrapadas en la casa en que conviven.

El Círculo Teatral. 10, 17 y 24 de septiembre, 20:30 hrs. $350

LOS MARIHUANÓLOGOS

A través de una conferencia para hablar de las propiedades de cierta planta considerada de recreación, y a veces medicinal, los amigos Tony, Hugo y Ciro, compartirán con su audiencia parte de su historia mediante anécdotas hilarantes, tocando lo políticamente incorrecto pero con una visión muy divertida de la vida. Con las actuaciones de Arath de la Torre, Sergio Ochoa y Claudio Herrera.

Foro Shakespeare. Viernes de septiembre, 20:30 hrs. $500

LA PEOR SEÑORA DEL MUNDO

Una puesta en escena que lleva a las jóvenes audiencias por el mundo de la lectura, cuando Luca y Monique deciden montar una obra de teatro con los cachivaches que encuentran en una maleta; justo ahí se topan con el libro La peor señora del mundo y sin querer traen al mundo real a la villana de esta historia, lo que da inicio a una aventura de muchas carcajadas e imaginación.

La Teatrería. Hasta el 10 de enero de 2026, domingo 13:30 hrs. $300

TITANIC VR: UN VIAJE A TRAVÉS DEL TIEMPO

Usando la realidad virtual podrán sumergirse en el fondo del océano y visitar los restos de este legendario barco, para descubrir cómo se encuentran en la actualidad, también realizarán un viaje en el tiempo a 1912, en el cual serán parte de los pasajeros, recorrerán sus salones y pasillos, pero sobre todo vivirán la experiencia de ser testigo de su historia.

Samara Satélite Centro Comercial. Jueves a lunes, desde las 12 horas.

$325 por persona.

PIXEL UNIVERSE

Para los apasionados de los videojuegos, se verán sumergidos en esta experiencia que combina la tecnología de seis salas inmersivas en las cuales podrán salvar al universo del Glitch y ganar Pixel Coins, mientras superan niveles; también podrán realizar el diseño de su pixel art, competir en una zona arcade y disfrutar de deliciosa comida.

Pixel Universe. Av. Patriotismo # 615. Ciudad de los Deportes. De

lunes a domingo, a partir de las 11 hrs. $330 entrada general.

