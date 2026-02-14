Más Información
Giran nueva orden de captura contra dos excolaboradores de Silvano Aureoles; señalan presunto daño al erario por más de 130 mdp
Marx Arriaga dice que no dejará su cargo en la SEP; llama a una jornada de protesta en defensa de los libros de texto gratuitos
Sheinbaum envía mensaje por Día del Amor y la Amistad; "el amor vence al odio, al miedo y hasta las calumnias"
Gris San Valentín: Se mantiene la fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México para este sábado 14 de febrero
San Valentín: Evita fraudes al comprar regalos en línea este 14 de febrero; alertan sobre tiendas falsas y robo de datos
Ángel "N", alias "El Niño de la Unión", presunto operador de una célula de la Unión Tepito, fue reaprehendido por la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) por incumplir las medidas de sanción.
La FGJ informó que el 20 de junio de 2022 Ángel fue sentenciado a dos años y tres meses de prisión por el robo a una tienda de autoservicio, sin embargo, el juez le otorgó el beneficio de la libertad asistida, bajo varias condiciones, entre ellas acudir a firmar de manera periódica.
Lee también Caen 4 presuntos integrantes de “La Unión Tepito” en la alcaldía Cuauhtémoc; aseguran más de 450 dosis de presunta droga
Además, dos años después se inició una investigación en contra de "El Niño de la Unión" por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, caso por el cual se le otorgó la suspensión provisional del proceso, bajo varias medidas, entre ellas presentarse a firmar de manera mensual durante un periodo de seis meses.
Sin embargo, durante la audiencia de revisión de la libertad asistida, llevada a cabo el 20 de noviembre de 2025, la autoridad judicial dio cuenta del incumplimiento de las medidas, por lo que ordenó su captura.
El pasado 12 de febrero, policías de investigación localizaron a Ángel en calles de la colonia Merced Balbuena, donde fue reaprehendido y posteriormente llevado al Reclusorio Preventivo Varonil de Santa Martha Acatitla, donde la autoridad determinará su situación jurídica.
Detienen a 9 personas por daños a estación de policía durante manifestación; siete son integrantes de la comunidad LGBTTIQ+
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]