Luego del retiro de la feria navideña instalada sobre avenida Hidalgo, en el Centro de la Ciudad de México, quedaron daños en áreas verdes y jardineras, tanto de la Alameda Central como del camellón que divide el sentido de la vialidad.

En un recorrido realizado la mañana del 7 de enero, día en el que los trabajadores de la romería retiraron sus juegos mecánicos y carpas, EL UNIVERSAL constató que las jardineras de la zona fueron maltratadas, por lo cual cuadrillas del Gobierno de la Ciudad de México laboraron para quitar las plantas dañadas. Mientras que el personal de limpia retiró la basura.

En las aceras de la Alameda Central quedaron las marcas del paso de los visitantes a la feria que se instaló detrás del Palacio de Bellas Artes, desde el 20 de diciembre.

Cuando algunas de las carpas y juegos ya se habían levantado, trabajadores limpiaron las aceras con chorros de agua.

No se apreciaron daños en el piso o el asfalto en la zona.

Pasado el mediodía todavía había varios juegos sobre el paso vehicular. En el caso de la atracción llamada Titán, los encargados aseguraron que necesitan aproximadamente ocho horas para desmantelarla, por lo cual estimaron terminar hacia las 8 de la noche de ayer.

Los trabajadores que desmantelaron los juegos mecánicos aseguraron que las ganancias obtenidas este fin de año fueron buenas.

“La verdad sí estuvo bien, algo pesadito de gente, gracias a toda la banda que vino a acompañarnos de este lado”, aseguró Edwin, feriero.

Añadió que las autoridades les indicaron que debían tener cuidado con el espacio público. “Solamente [nos pidieron] dejar el espacio limpio y libre y que tuviéramos cuidado, y cualquier cosa que se informara a las autoridades”.

Mientras que Carlos, quien se personificó como Rey Mago, reportó ganancias regulares.

“Siento que nos fue más o menos del 1 al 4 de enero, porque teníamos suministro de luz muy tarde, como a las 3 o 4 de la tarde”, comentó.

Afirmó que en años anteriores que se instalaron en la explanada del Monumento a la Revolución se obtuvo mejor ganancia.

Servicio del Metrobús sigue suspendido

Durante las primeras horas del miércoles, la circulación por avenida Hidalgo continuó cerrada, luego del mediodía se había abierto uno de los sentidos de la vialidad en dirección a Paseo de la Reforma.

El servicio de la Línea 4 del Metrobús, que va de Buenavista a San Lázaro y a la Alameda Oriente, siguió suspendido en las estaciones Hidalgo y Bellas Artes.

Los usuarios que frecuentemente pasan por esa zona en el Metrobús, lo hicieron a pie entre lo que quedó de la romería instalada en la avenida Hidalgo.