Tultepec, Méx.— La joven Fátima Carpio fue localizada con vida y en aparente buen estado de salud, informó la Célula de Búsqueda de Personas de la policía municipal del ayuntamiento de Tultepec.

De acuerdo con el reporte, la mujer de 19 años de edad fue vista por última vez el pasado 3 de noviembre, y el 9 de noviembre se puso en contacto con su madre.

El gobierno de Tultepec señaló que la joven salió por voluntad propia de su domicilio, ubicado en la colonia 10 de junio.

Fátima citó a su madre en una estación del Tren Suburbano para verla y explicarle los motivos que derivaron en la salida de su casa.

Este miércoles, el gobierno local dio a conocer la información sobre el hallazgo de la joven, cuyos familiares realizaron manifestaciones para exigir su aparición y acudieron a la Fiscalía Regional de Cuautitlán México para pedir ayuda.

A Fátima y a su madre las trasladaron al Centro de Justicia para la Mujer, ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli, donde dieron de baja la ficha de búsqueda.