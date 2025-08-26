Nezahualcóyotl, Méx.- Familiares y amigos de Diego Alejandro, estudiante de la Escuela Secundaria Técnica 52 Gerardo Murillo Cornado, realizaron un bloqueo en la avenida Adolfo López Mateos y avenida Chimalhuacán para exigir justicia por la muerte del joven ocurrida dentro del plantel.

La protesta mantiene cerrada la circulación en todas las direcciones de ambas vialidades, lo que ha afectado a vehículos particulares y al transporte público, incluida la Línea 3 del Mexibús, cuyos usuarios han tenido que continuar su trayecto a pie.

Lee también: Intensas lluvias en Edomex dejan diversas zonas afectadas por inundaciones en Ecatepec y Ocoyoacac; hay decenas de familias afectadas

Autoridades de tránsito emitieron una alerta vial y pidieron a la población tomar precauciones, ya que el cierre ha generado congestionamiento en calles aledañas.

Hasta el momento no se han reportado enfrentamientos ni intervención de cuerpos de seguridad en la zona.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr