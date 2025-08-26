Más Información

Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona

Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona

Cadillac aprovecha el "efecto Checo Pérez"; aumentan miles de seguidores en redes sociales

Cadillac aprovecha el "efecto Checo Pérez"; aumentan miles de seguidores en redes sociales

Tras 96 años, PRI pierde hasta vicepresidencia en el Senado; ¿por qué y qué significa esto?

Tras 96 años, PRI pierde hasta vicepresidencia en el Senado; ¿por qué y qué significa esto?

Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo

Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo

Jessica Chastain elogia a la presidenta Claudia Sheinbaum; "me gusta lo que está haciendo, me inspira", dice

Jessica Chastain elogia a la presidenta Claudia Sheinbaum; "me gusta lo que está haciendo, me inspira", dice

Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro

Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro

Nezahualcóyotl, Méx.- Familiares y amigos de , estudiante de la Escuela Secundaria Técnica 52 Gerardo Murillo Cornado, realizaron un bloqueo en la avenida Adolfo López Mateos y para exigir justicia por la muerte del joven ocurrida dentro del plantel.

La protesta mantiene cerrada la circulación en todas las direcciones de ambas vialidades, lo que ha afectado a vehículos particulares y al transporte público, incluida la , cuyos usuarios han tenido que continuar su trayecto a pie.

Lee también:

Autoridades de tránsito emitieron una alerta vial y pidieron a la población tomar precauciones, ya que el cierre ha generado congestionamiento en calles aledañas.

Hasta el momento no se han reportado enfrentamientos ni intervención de cuerpos de seguridad en la zona.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses