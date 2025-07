Alejandro Encinas, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana del Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que hace falta una política pública integral que garantice vivienda asequible para los capitalinos, durante el primer día del Foro Capital y Metrópolis. Derechos Humanos y derecho a la ciudad en la planeación y desarrollo.

Hizo un llamado a discutir la gentrificación y su vínculo con el derecho a la Ciudad. “Este fenómeno, que no hemos abordado adecuadamente en la Ciudad, tiene muchas aristas”.

“Uno de los principales detonantes de este proceso ha sido la especulación inmobiliaria y la falta de una política integral que garantice vivienda asequible para la mayoría de la población, en particular en las zonas centrales y en diversas alcaldías”, dijo el secretario.

Encinas llamó a que el fenómeno de la gentrificación se analice desde una perspectiva de derechos humanos, y advirtió sobre las expresiones de rechazo que han surgido hacia personas extranjeras que radican en la capital.

“Tenemos que tener mucho cuidado para que esto no derive en una cultura xenofóbica, que no va con esta ciudad abierta a la globalidad, sin discriminación, sin racismo ni persecución”, subrayó.

“Este foro se da en un contexto importante. En los últimos días hemos visto estas discusiones en torno a la gentrificación, y también quiero decir que todos los temas están a discusión en este momento en nuestra ciudad. No hay temas tabú, no hay nada que vayamos a evadir en la discusión de lo que es la planeación democrática y prospectiva de la ciudad”, aseguró.

Estrategia

Por separado, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconoció que la manifestación del 4 de julio sacó a la luz la necesidad de debatir y dar propuestas ante la gentrificación que se vive en distintos puntos de la Ciudad de México, por lo que reiteró que “muy pronto” dará a conocer una serie de medidas para enfrentar esta problemática.

“Esta movilización del viernes ha generado o ha sacado a la luz varios temas importantes a debatir en esta gran Ciudad de México. Uno de ellos es justamente el tema de la gentrificación, como un fenómeno social que debemos de organizar con un conjunto de propuestas”, dijo la mandataria.

“Hay un debate que se instaló y me parece muy bueno, y sobre todo obliga al Gobierno de la Ciudad a tomar posición, así como medidas concretas para enfrentarlo”, expuso la jefa de Gobierno.

Tras presentar el informe mensual de seguridad, Brugada Molina señaló que las medidas concretas que presentará próximamente van desde reformas legislativas hasta políticas públicas de vivienda que arraiguen a los vecinos en sus propias colonias.

Abundó que entre las acciones que presentará tienen que ver también con las aplicaciones de hospedaje como Airbnb, y con buscar que lo que ocurre actualmente en colonias como la Roma o la Condesa no se generalice a otras partes de la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno advirtió que el tema conlleva decisiones difíciles de tomar, ya que implica el ingreso de algunas personas, pero también la parte de la población que sale de sus colonias ante el costo elevado de las rentas que se hacen a través de esas aplicaciones.

“En esta ciudad tenemos que regirnos justo con un proyecto de ciudad que no elitice, que no expulse a las personas, y al contrario, las políticas públicas deben garantizar que la población pueda permanecer y defender sus territorios y mejorar sus condiciones de vida. El tema de la vivienda es un tema muy fuerte que tenemos que tocar. El nivel de rentas que hay en la ciudad. No todo se va a resolver con algunas medidas, pero sí consideramos que debe de haber instrumentos que ayuden a la población a defender sus derechos”, expresó.