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Por espacio de 40 minutos, la Línea B del Metro operó con servicio provisional de Ciudad Azteca a Oceanía.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó, cerca de las 10:30 horas, que esta falla se debió a una revisión en la zona de vías, por lo que no hubo servicio de de Buenavista a Romero Rubio.
A las 11:10 horas el director del organismo, Adrián Rubalcava precisó que poco a poco el servicio comenzó a normalizarse.
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“Se normaliza de manera paulatina el servicio en la Línea B, de Buenavista a Ciudad Azteca, tras labores de revisión en las instalaciones. Agradezco la pronta atención del personal de las distintas áreas del @MetroCDMX y la comprensión de las y los usuarios ante este evento”, dijo Rubalcava en redes sociales.
Esta afectación generó molestia y desconcierto entre los usuarios que buscaban la forma de llegar a su destino.
LL
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