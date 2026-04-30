Por espacio de 40 minutos, la Línea B del Metro operó con servicio provisional de Ciudad Azteca a Oceanía.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó, cerca de las 10:30 horas, que esta falla se debió a una revisión en la zona de vías, por lo que no hubo servicio de de Buenavista a Romero Rubio.

A las 11:10 horas el director del organismo, Adrián Rubalcava precisó que poco a poco el servicio comenzó a normalizarse.

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“Se normaliza de manera paulatina el servicio en la Línea B, de Buenavista a Ciudad Azteca, tras labores de revisión en las instalaciones. Agradezco la pronta atención del personal de las distintas áreas del @MetroCDMX y la comprensión de las y los usuarios ante este evento”, dijo Rubalcava en redes sociales.

Esta afectación generó molestia y desconcierto entre los usuarios que buscaban la forma de llegar a su destino.

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