Toluca, Méx.— El contralor del Poder Legislativo, Juan José Hernández Veces, informó que se recibió una denuncia contra el alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández por un presunto abuso de funciones y uso de bienes municipales.

Refirió que la denuncia se recibió por haber ingresado el alcalde al Club La Asunción con personal armado y haciendo uso de patrullas municipales, por lo que la Contraloría Legislativa ya se encuentra investigando el caso para determinar si existe alguna falta y sancionarla de ser no grave o remitirla al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) para determinar lo conducente.

“Tras la denuncia lo que sigue es la investigación, estamos pidiendo los videos para corroborar lo que circuló en redes y pedimos información al ayuntamiento para ver si las personas que andaban con él eran servidores públicos. En cuanto a los videos son particulares, no podemos presionar, estamos esperando que de buena voluntad nos los entreguen y al municipio ya les requerimos y no han entregado nada, creo que por obvias razones, y vamos a tener que apretar ahí”, indicó.

En cuanto al caso de Tenancingo, donde la presidenta municipal, Nancy Nápoles, está imputada por simular su secuestro por la fiscalía mexiquense, dijo que aún no hay denuncias.

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