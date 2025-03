Tenango del Valle, Méx.— Con pancartas con consignas como “Que la muerte de Toñito no quede impune”, familiares, amigos y conocidos de Toñito, el niño asesinado en San Pedro Zictepec, se manifestaron afuera de los juzgados de Tenango del Valle para exigir justicia y que Mario “N” no quede libre.

Los habitantes de dicha comunidad permanecieron afuera de las instalaciones de los juzgados mientras se llevó a cabo la primera audiencia. Ahí exigieron todo el peso de la ley y que no se haga pasar al responsable como enfermo mental sólo para evitar una condena por el homicidio de Toño.

“Mario no saldrá ya que se le sumaron dos hechos delictivos, mas no sabemos hasta el momento cuáles son”, señaló el padrino del menor.

Los vecinos que llegaron a brindar apoyo a los juzgados de Tenango del Valle se unieron al grito de “¡Mario no está loco, es un asesino!”.

“Estamos pidiendo que los hechos no queden aislados, sino que haya una condena, una verdadera condena no sólo para el agresor, sino para todos los que intervinieron, porque vivían varias personas en ese domicilio donde acontecieron los hechos, entonces no es posible que nadie se haya percatado, debe de haber ahí complicidad entonces, eso es lo que estamos pidiendo: justicia, que todos paguen”, expresó Fernando, directivo de la primaria a donde asistía Toñito.

Mario “N”, de 30 años de edad, fue detenido por su probable responsabilidad en el homicidio de Antonio, un menor de edad quien era buscado por pobladores de Zictepec y fue encontrado al interior de un tinaco. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal, al tener conocimiento sobre la desaparición del menor de edad, el pasado 19 de marzo, en dicho poblado se llevaron a cabo acciones táctico-operativas para poder hallarlo.

Posteriormente, durante la implementación de tareas de acción y localización, a la altura de paraje conocido como Los Manantiales, oficiales observaron a un sujeto que tenía entre sus pertenencias un cuchillo de aproximadamente 10 centímetros y un teléfono celular.