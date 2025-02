La diputada local del PAN, Olivia Garza, pidió a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y a la Secretaría de Movilidad que a más tardar el 31 de diciembre de este año se concluya con el proceso de chatarrización de microbuses en la Ciudad de México para evitar que se desarmen como ocurrió esta mañana en la alcaldía Azcapotzalco.

La legisladora recordó que la sustitución de este medio de transporte es un pendiente que dejó la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, cuando fue Jefa de Gobierno.

“En marzo de 2023, la actual Presidenta se congratuló en prometer que, a más tardar en 2024, todos los microbuses quedarían chatarrizados y sustituidos por un transporte seguro. Dijo que para concretar su compromiso, se destinarían mil 800 millones de pesos: el dinero se acabó, lo que no se acabaron fueron los microbuses”, criticó.

La panista precisó que actualmente aún existen alrededor de 2 mil microbuses circulando por las calles de la Ciudad, y que en muchos casos superan los 25 años de antigüedad; es decir, no garantizan un transporte ni seguro, ni eficiente, ni sustentable.

Reconoció que la Jefa de Gobierno haya refrendado a principios de este año su intención de dar cumplimiento a la deuda que dejó su antecesora en este tema; no obstante, consideró que las y los capitalinos ya no pueden recibir solo promesas, por lo que se requiere compromisos más firmes.

“De promesas no vive el pueblo, por eso estamos proponiendo que exhortemos a la Jefa de Gobierno para que este año concluya con esa sustitución de microbuses, que ya no haya más prórrogas ni promesas incumplidas, Clara tiene la oportunidad de hacer las cosas diferente y subsanar lo que no hizo Claudia”, añadió.





