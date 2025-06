Carlos Hernández fue una de las personas que este sábado abordó por primera vez la Línea 13 del Trolebús que corre de Constitución de 1917 a Mixcoac, la cual consideró mejorará las condiciones de movilidad en la zona. “Si evitamos los camiones viejos, la verdad es mejoría. Ahorita están nuevos y uno se siente más cómodo”, dijo.

“Hay que esperar cómo funciona en la semana. Ahora van vacías pero es fin de semana, ojalá siga así entre semana”, puntualizó.

Las unidades del Trolebús que depende el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México, están ubicadas sobre el paradero en el Cetram Constitución de 1917 a un costado del Metro y estación terminal del Cablebús Línea 2 y de manera independiente, del Trolebús elevado Constitución de 1917 Santa Martha que conecta con Chalco, en el Estado de México. La tarifa es de siete pesos y el pago se efectúa a través de la Tarjeta de Movilidad.

Lee también: Arranca servicio del Trolebús Constitución de 1917-Mixcoac; “Yo creo que es funcional y sí conviene”, aseguran usuarios

La ruta realiza un recorrido de 29.9 kilómetros por las alcaldías Iztapalapa, Benito Juárez y Coyoacán, a lo largo de 41 paradas y 2 terminales, con 46 trolebuses, de los cuales 28 son articulados y 18 sencillos.

Juan, quien viajó desde Chalco, realizó en casi 50 minutos el trayecto hasta Constitución de 1917. “Vine a conocer la nueva ruta que dejará hasta Mixcoac. Yo creo que es funcional y sí conviene”, comentó.

Pendientes

El trolebús de Constitución de 1917 a Mixcoac arrancó operaciones este sábado con algunos pendientes. En 2022, la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la ampliación del Trolebús Elevado desde Constitución de 1917 a Acahualtepec y Santa Martha, por lo que fueron construidas gazas para la incorporación de las unidades en el Cetram que se ubica en la alcaldía Iztapalapa.

Sin embargo, ayer las unidades nuevas no utilizaban las rampas de incorporación pues permanecen cerradas. En tanto, los ramales que conectarían con Tasqueña y Ermita aún no operan, y de acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi) aún no hay fecha para ello.

Durante un recorrido, EL UNIVERSAL observó que las unidades iban semivacías y con afluencia constante.

Lee también: FOTOS: Comienza servicio Línea 13 del Trolebús que va de Constitución de 1917 a Mixcoac

Las personas usuarias pueden realizar viajes intermodales ya que la Línea 13 del Trolebús tiene conexión con las líneas 2, 7, 8 y 12 del Metro; la Línea 2 de Cablebús, las líneas 3 y 10 de la red de trolebús, las Líneas 1 y 5 de Metrobús, rutas de la RTP y otros modos de transporte que operan en los Centros de Transferencia Modal en Constitución de 1917 y en Mixcoac.