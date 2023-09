Abogados y personas con trámites por realizar en las diferentes áreas en paro del Poder Judicial se ven afectadas.

El tercer día consecutivo de inactividad en inmuebles de la llamada Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Doctores, ha generado un retrasado significativo en los trámites que dependen del Poder Judicial de la Cdmx

“Pues me encuentro que no están dando el servicio. Me afecta porque para alguna audiencias, el mismo tribunal me exige ese registro y ahora vengo y no lo están prestando. Yo en parte pienso, hay que atender el problema de la relación laboral y yo pienso que el buen juez por su casa empieza, no? Tengo que pararle bien a mis trabajadores para poder exigir” comentó el abogado Rodolfo Soto, quien tendrá que re agendar la cita programada que tenía hoy para registrar su cédula profesional ante la secretaría de acuerdos del tribunal.

Algunas personas que no pudieron realizar trámites y tendrán que re agendar sus citas se mostraron sorprendidas y molestas.

“Realmente si es un poco molesto que haya estado el paro el día de hoy. Tuve que pedir permiso en el trabajo para poder venir y llegar a tiempo a mi cita, mas sin embargo, no tuve éxito por el mismo paro laboral que tuvieron aquí” señaló Olga, que encontró cerrado el edificio en la que realizaría un trámite.

rdmd