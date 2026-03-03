Especialistas de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses (ENaCiF) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impartieron la primera sesión de capacitación para la identificación de huesos en búsqueda de personas desaparecidas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que el curso “Diferenciación preliminar en campo: hueso y diente humano vs. no humano” fue impartido el pasado lunes 2 de marzo y tiene por objetivo fortalecer las capacidades técnicas del personal pericial, de servidores públicos que participan en labores de búsqueda, y otorgar herramientas especializadas a familias y colectivos de búsqueda.

La capacitación forma parte del convenio de colaboración firmado el 11 de diciembre de 2025 por la FGJ y la ENaCiF.

Especialistas de la UNAM brinda capacitación a personal pericial y buscadoras de personas desaparecidas. Foto: Especial.

La preparación se realiza en cuatro jornadas, la del 2 de marzo, y las siguientes están programadas para el 23 marzo y para el 6 y 20 de abril, comunicó la FGJ.

Durante la primera sesión, la jefa de Investigación Forense de la ENaCiF, María Elena Bravo Gómez, expuso que el curso brinda herramientas básicas para determinar de manera preliminar si un hallazgo es de origen humano o no, para su preservación, su correcta documentación y su canalización a los servicios periciales, todo con el fin de fortalecer las posibilidades de identificación.

La FGJ precisó que esta acción se enmarca en los 30 compromisos de la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.

