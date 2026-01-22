Con violín en mano, traje negro, chaqueta de mezclilla y moño blanco, Martín Sábana Martínez camina por la Plaza Garibaldi ofreciendo su servicio como mariachi, un oficio que ha ejercido por 40 años.

“Llevo mucho tiempo dedicándome a la profesión y creo que es una cuestión de orgullo y alegría poder compartir esto”, dice.

Cada 21 de enero se conmemora el Día Internacional del Mariachi, una fecha que busca reconocer esta expresión artística que forma parte del patrimonio cultural de México.

Sábana Martínez relata que comenzó en el mariachi gracias a su padre, quien también se dedicaba a este oficio. A los 23 años debido a que no podía asistir a la universidad, su padre lo llevó a clases de violín y le enseñó el trabajo.

“Al principio no me gustaba, pero eventualmente le tomé mucho cariño y ahora adoro mi trabajo”, expresa.

Para él, más allá del repertorio musical o la técnica del violín, su mayor motivo de felicidad en el trabajo es el disfrutar de la emoción del público.

“Me da mucho orgullo porque mi familia comió de esto y poder compartir algo tan importante como la cultura mexicana es una magia maravillosa”, señala.

Martín trabaja todos los días, especialmente sábados por la noche, cuando la afluencia de personas en Garibaldi es mayor.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL