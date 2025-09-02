La subsecretaria de Unidades Habitacionales de la Secretaría de Vivienda, Guadalupe Chávez, informó que del 1 al 19 de septiembre se entregarán 3 mil 500 mochilas de vida en 66 unidades de la Ciudad de México, con el fin de crear una cultura de gestión integral de riesgos ante fenómenos naturales como los sismos de 1985 y 2017.

Como parte de este plan de prevención, y en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se impartirán pláticas de primeros auxilios y se pintarán puntos de reunión en estos conjuntos habitacionales.

“Los sismos de 1985 y 2017 marcaron profundamente nuestra historia. Por eso a la Ciudad le debemos preparación y una cultura de gestión integral de riesgos ante fenómenos naturales; por tal motivo vamos a entregar alrededor de 3 mil 500 mochilas de vida”, dijo la funcionaria durante la presentación del programa Mochilas de Vida.

Detalló que estas mochilas de tela, color guinda, contienen artículos esenciales, como un botiquín de primeros auxilios, artículos de higiene personal, linterna, una tarjeta de vida en la que “se pueden registrar datos vitales como tipo de sangre, enfermedades o alteraciones médicas”, entre otros objetos.

En entrevista posterior, la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa, explicó que estas mochilas están previstas con todo lo necesario para sobrevivir durante dos días, por lo que además contienen agua y latas de atún.

Explicó que en caso de colapso de estructuras, el silbato “es muy importante. Si tú estás en un colapso, tienes la mochila de vida, hay que apretar, agarra el silbato para decir ‘aquí estoy, vivo, vengan por mí’”.

“También queremos que estén sus llaves de la casa, las llaves de su coche, que esté la factura de su coche, escaneada; que esté el título de propiedad de su vivienda, el acta de nacimiento, si es posible de toda la familia", comentó.

Mientras que en la USB todo lo necesario para acreditarse como ciudadano, como papeles, “para presentarte en un lugar y que te puedan apoyar”.

Myriam Urzúa manifestó que también se llevarán a cabo pláticas por parte de la SGIRPC, para que “en caso de un sismo, tener la capacitación completa. Para saber qué hacer si estoy en un segundo piso, bajo por la ruta de evacuación y voy al punto de reunión. Si estoy en un tercer piso, me quedo ahí hasta que termine el sonido de la alerta”.

La secretaria de Protección Civil informó que también se repartirán 500 mochilas de vida para animales y otras 500 para niños.

Rosario León Petrona, habitante del Centro Histórico, quien recuerda cómo en el sismo de 1985 todo se colapsó, agradeció este tipo de acciones.

“Yo que vi a la gente correr con sangre, a las ambulancias, la gente llorar, creo que está bien, porque no hay que olvidar. Es necesario”, dijo.