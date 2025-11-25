Tlalnepantla, Méx.— Este martes entra en vigor el nuevo Reglamento de Tránsito del Estado de México que establece que sólo las mujeres agentes de tránsito están autorizadas para infraccionar.

Asimismo, se comenzará a aplicar el nuevo esquema de infracciones, pero sólo con multa mínima.

Según lo establecido en el nuevo reglamento, tras su reforma el pasado 10 de noviembre, las agentes de Tránsito serán las únicas facultadas para infraccionar, mientras que los agentes de Vialidad continuarán realizando labores en calles y avenidas, pero únicamente para vigilar que las personas conductoras cumplan las normas, orientar y apoyar en maniobras. No podrán detener ni sancionar.

La diferencia entre ambas funciones está detallada en el artículo 14 del Reglamento de Movilidad, en el que se precisan las atribuciones de cada figura.

En el arranque del nuevo reglamento de tránsito, las sanciones se aplicarán en su nivel mínimo, en tanto se implementa la plataforma destinada a revisar el historial de cada automovilista.

El nuevo esquema de infracciones previsto ajustará el monto de las multas según los antecedentes de cada conductor. Este mecanismo, a cargo de la Secretaría de Seguridad, aún está en desarrollo y, acorde con autoridades de Movilidad, podría tardar hasta un año en estar completamente funcional.

Con el nuevo esquema, quienes no tengan infracciones previas o adeudos recibirán la sanción mínima, quienes acumulen de dos a tres faltas sin pagar recibirán una multa media y quienes registren cuatro o más infracciones pendientes deberán cubrir la multa máxima.

El nuevo reglamento también incorpora cambios en sanciones, ajustes para motociclistas, disposiciones sobre el uso de ciclovías y lineamientos para la vigilancia con tecnología en carriles confinados.

Se mantienen las opciones de descuento en el pago de la multa de hasta 50% de descuento a quienes paguen de inmediato o dentro de los 15 días hábiles posteriores a la emisión o notificación de la multa.

De acuerdo con las secretarías de Seguridad y de Finanzas, las sanciones levantadas en vías primarias podrán pagarse de tres maneras.

La primera es en el momento, mediante las terminales electrónicas que portan las agentes de Tránsito, conocidas como Handheld y que aceptan tarjetas de crédito y débito.

La segunda opción es acudir a los establecimientos autorizados por la Secretaría de Finanzas, como tiendas de conveniencia e instituciones bancarias. La lista completa está disponible en su página oficial.

La tercera vía es en línea, a través del portal de la Secretaría de Seguridad, en el apartado Infracción Transparente, que enlaza al sistema de pagos de la Secretaría de Finanzas.

En los casos detectados por sistemas tecnológicos, como la invasión del carril confinado o el exceso de velocidad en el carril contiguo del Mexibús, la multa llegará al domicilio registrado del propietario.

También contará con 50% de descuento si se paga dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación.