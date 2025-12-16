Más Información
Así comenzó la pelea en el Congreso; una reserva de Morena rompió el acuerdo y estalló el zafarrancho entre diputadas
Trump declara al fentanilo como "arma de destrucción masiva"; dice estar “desmantelando a los cárteles”
Chalco, Méx.— Melanie, una adolescente de 15 años de edad, fue enganchada en las redes sociales por otro menor de 17 años, quien con engaños la trasladó de Chalco a la Ciudad de México, donde la tuvo cautiva y la obligó después a sostener relaciones sexuales, a cambio de no hacerle daño a su familia.
Mientras el supuesto captor la llevaba casi a rastras a un motel de la alcaldía de Iztapalapa, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se percataron y lo detuvieron y corroboraron que la joven tenía reporte de desaparecida desde hace 4 días.
El acusado fue llevado al Ministerio Público de Chalco, pero la familia de Melanie denunció que fue dejado en libertad.
Su mamá, Alma Delia exigió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la detención de Daniel “N” y castigarlo por lo que hizo a su hija. Además de que pidió protección para ella y su familia porque siente que están en riesgo de que les haga daño el presunto responsable de los hechos.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]