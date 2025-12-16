Chalco, Méx.— Melanie, una adolescente de 15 años de edad, fue enganchada en las redes sociales por otro menor de 17 años, quien con engaños la trasladó de Chalco a la Ciudad de México, donde la tuvo cautiva y la obligó después a sostener relaciones sexuales, a cambio de no hacerle daño a su familia.

Mientras el supuesto captor la llevaba casi a rastras a un motel de la alcaldía de Iztapalapa, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se percataron y lo detuvieron y corroboraron que la joven tenía reporte de desaparecida desde hace 4 días.

El acusado fue llevado al Ministerio Público de Chalco, pero la familia de Melanie denunció que fue dejado en libertad.

Su mamá, Alma Delia exigió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la detención de Daniel “N” y castigarlo por lo que hizo a su hija. Además de que pidió protección para ella y su familia porque siente que están en riesgo de que les haga daño el presunto responsable de los hechos.