Integrantes de la colectiva Libres y Combativas se movilizan frente a los Juzgados Penales de la Ciudad de México



Con un mitin denominado “¡Jueces y Fiscales también son Culpables!" Las integrantes de la colectiva piden vinculación a proceso para el presunto agresor sexual de una ex trabajadora de rectoría en la Universidad Autónoma Metropolitana



“Estamos aquí porque exigimos la vinculación a proceso de este agresor. Decirle a los funcionarios que no vamos a seguir callando, que vamos a Segur luchando porque no haya ningún funcionario más, ninguna persona más en situación de poder, para poder oprimir, explotar y violentar a nuestras compañeras trabajadoras y estudiantes comentó Carla Torres, Vocera de la Colectiva Libres y Combativas.



Las manifestantes se mantienen al exterior de los juzgados donde se lleva a cabo la audiencia de vinculación a proceso del presunto agresor