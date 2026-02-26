“En segundos, un par de personas nos quitaron la tranquilidad, nos quitaron la estabilidad, nos quitaron la felicidad que es el niño. No entendemos cómo alguien tuvo el corazón de hacerle esto a un bebé”, dijo Karen Gómez, prima de Henry, el niño que resultó con quemaduras en el 75% de su cuerpo, luego de que personas lanzaran gasolina a una tienda 3B en Valle de Chalco, Estado de México, el pasado domingo 22 de febrero, en medio de los hechos violentos por el abatimiento de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en aquella entidad.

A tres días del ataque a la sucursal en que Carlos y Henry, padre e hijo, respectivamente, sufrieron quemaduras, Karen informó que ambos continúan delicados y recibiendo atención en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, en la alcaldía Tlalpan.

Henry, de dos años de edad, fue operado el martes para retirarle parte de la piel quemada, sigue inconsciente y pasó la noche estable, aseguró su prima.

Por su parte, dijo, Carlos está consciente y probablemente requiera una cirugía en los pies, la cual será determinada en los próximos días.

Karen narró que con el paso de los días, Carlos recordó que el ataque, cuando compraba una gelatina para su hijo, habría sido perpetrado por un hombre y una mujer.

La prima de Henry aseguró que quien ayudó a sus familiares tras el incendio en la tienda fue un hombre en situación vulnerable que pedía dinero afuera del negocio. Posteriormente, una pareja que vio los hechos los llevó en su vehículo a un hospital.

Karen agradeció la ayuda y solicitó apoyo para su familia así como donadores de sangre.

La fiscalía mexiquense aseguró ayer la tienda, ubicada en la San Miguel Xico, donde el domingo, dos personas la incendiaron y Henry y su padre resultaron heridos.