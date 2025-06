El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informa que las ocho escaleras instaladas en Polanco de la Línea 7 están en funcionamiento, en beneficio de 40 mil usuarios diarios que utilizan dicha estación.

Luego de recibir el reporte de que la escalera 7PO27S estaba detenida, la administración del STC ordenó coordinar las acciones respectivas para su reparación.



Por instrucciones de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, la administración del Metro continúa con acciones puntuales para el mantenimiento y operación de las escaleras eléctricas.

El exhorto a las y los usuarios es ayudar a mantener el buen funcionamiento de las escaleras electromecánicas: no correr o saltar al hacer uso de ellas; evitar derramar líquidos y no tirar objetos que pudieran atorarse en los peldaños, así como no accionar de forma indebida el botón de paro de emergencia de los equipos, son algunas de las recomendaciones.

