Más Información
Diputados aprueban reforma para reducir jornada laboral de 40 horas hasta 2030; la mandan a las legislaturas locales
Zar antidrogas de EU se reúne con Gabinete de Seguridad tras operativo contra “El Mencho”; destaca colaboración bilateral
Venezuela, "El Mencho" y su agenda migratoria en el Estado de la Unión; así fue el discurso de Trump desde el Capitolio
Sin acuerdo con aliados, Sheinbaum presentará propuesta de reforma electoral este miércoles; alista entrega para el Congreso
Dos directivas del DIF Estatal Oaxaca quedan a disposición del MP por muerte de dos niñas haitianas; las menores fueron halladas en fosa séptica
Santa María Rayón, Méx.— El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, señaló que hasta el momento en la entidad mexiquense se maneja un clima de calma tras los hechos registrados en el estado de Jalisco, donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Se reforzaron las fronteras con tres entidades con hechos violentos, afortunadamente en el Estado de México no se registraron incidentes mayores, estamos valorando algunos vehículos que fueron incendiados, que fueron más actos vandálicos que el hecho de la presencia del Cártel Jalisco, no hubo despojos la incidencia inclusive de robos de vehículos y de homicidios se mantuvo baja entonces eso habla de un clima de tranquilidad” refirió el secretario.
Castañeda Camarillo puntualizó que derivado de algunos hechos que se registraron en municipios mexiquenses a partir del operativo efectuado en Jalisco, se detuvieron a dos personas, una en Ecatepec y otra en Chalco.
Derivado de los hechos de violencia del fin de semana, elementos de corporaciones de los tres niveles de gobierno intensificaron los operativos permanentes las 24 horas del día en Los Reyes La Paz. Estos incluyen filtros de revisión rotativos en puntos estratégicos cada 15 o 20 minutos, enfocados en áreas con mayor incidencia delictiva reportadas por la ciudadanía.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]