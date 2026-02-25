Santa María Rayón, Méx.— El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, señaló que hasta el momento en la entidad mexiquense se maneja un clima de calma tras los hechos registrados en el estado de Jalisco, donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Se reforzaron las fronteras con tres entidades con hechos violentos, afortunadamente en el Estado de México no se registraron incidentes mayores, estamos valorando algunos vehículos que fueron incendiados, que fueron más actos vandálicos que el hecho de la presencia del Cártel Jalisco, no hubo despojos la incidencia inclusive de robos de vehículos y de homicidios se mantuvo baja entonces eso habla de un clima de tranquilidad” refirió el secretario.

Castañeda Camarillo puntualizó que derivado de algunos hechos que se registraron en municipios mexiquenses a partir del operativo efectuado en Jalisco, se detuvieron a dos personas, una en Ecatepec y otra en Chalco.

Derivado de los hechos de violencia del fin de semana, elementos de corporaciones de los tres niveles de gobierno intensificaron los operativos permanentes las 24 horas del día en Los Reyes La Paz. Estos incluyen filtros de revisión rotativos en puntos estratégicos cada 15 o 20 minutos, enfocados en áreas con mayor incidencia delictiva reportadas por la ciudadanía.