Cuautitlán Izcalli, Méx.— En el Estado de México, las denuncias por delitos cometidos por servidores públicos se incrementaron en 10.9%, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De enero a julio del año 2025, en la entidad mexiquense se contabilizaron mil 965 denuncias, lo que se incrementó a 2 mil 180 para el mismo periodo, pero del presente año 2026.

El promedio diario de delitos cometidos por servidores públicos también tiene un incremento propio de la incidencia al alza, pues en el periodo señalado del 2025, era de 9.2 casos y para el 2026 es de 10.2, según las cifras del (SESNSP).

Los datos del SESNSP, para el caso del periodo de enero a julio de los últimos cinco años, reflejan lo siguiente para el Estado de México: en el 2022, ocurrieron mil 107 denuncias; para el año 2023 se incrementaron a 2 mil 540 casos; en el 2024, disminuyó a mil 917 denuncias; en el 2025 creció a mil 965; y en el 2026 volvió a subir a 2 mil 180.

A nivel nacional, la entidad mexiquense se ubica en segundo lugar con mayor número de denuncias por delitos cometidos por servidores públicos.

Las cifras del SESNSP, ubican a la Ciudad de México como la que encabeza la lista con 2 mil 623 casos; luego el Estado de México con 2 mil 180; después está Nuevo León con 860 reportes; Veracruz tiene 806; Hidalgo, 532; Puebla, 418; Baja California, 411; Chihuahua, 361; San Luis Potosí 331.

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