El secretario de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México, Raúl Basulto, aseguró que para este 2026 iniciará la construcción de las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (Utopías) correspondientes a las alcaldías Xochimilco y Cuajimalpa, las únicas dos que no arrancaron en 2025.

Recordó que el Gobierno de la Ciudad de México cerró el año pasado con la construcción de 14 de las 16 Utopías contempladas, debido a que el proyecto de Xochimilco fue votado en su mayoría en contra en la consulta pública que se realizó; mientras que la de Cuajimalpa atraviesa por un proceso legal.

“Para este año inician ambas Utopías, la de Xochimilco y la de Cuajimalpa. Cerramos el año con 14, sin estas dos, pero para este año tienen que iniciar”, dijo el funcionario.

Aseguró que para el caso de Xochimilco, donde en septiembre se votó 77% en contra para su edificación en el Deportivo Xochimilco, se continúan analizando tres predios, como publicó EL UNIVERSAL en octubre pasado. Señaló que en dos de ellos se realizaría otra consulta pública y en el otro no sería necesario.

Mientras que la de Cuajimalpa, que está suspendida por un amparo otorgado por un juez en octubre pasado, continúa en proceso de litigio por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México; sin embargo, no descartó que sea construida en el centro del pueblo. “La primera de Cuajimalpa ya no se va a hacer ahí por el amparo, pero quizás se pueda hacer si el amparo no continúa y el Gobierno de la Ciudad tiene el fallo a favor”, dijo.

EL UNIVERSAL publicó en su edición impresa de este domingo que las primeras tres de 16 Utopías que construye el Gobierno capitalino serán abiertas entre enero y febrero de 2026.

Se trata de las que están ubicadas en las alcaldías Iztacalco, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, según el titular de la Secretaría de Obras y Servicios.