"Mi personaje es una catrina quinceañera", dijo Fernanda Yamileth, de 16 años, sonriendo mientras se toma fotografías con los niños y turistas que pasan.

En el marco del Desfile de Día de Muertos, los locales decidieron hacer elaborados disfraces de catrines para conmemorar la celebración.

Fernanda Yamileth, con un vestido rosa que brillaba bajo el sol, comentó que era su primer año participando en el desfile y decidió combinar dos tradiciones arraigadas en la cultura mexicana: las fiestas de quince años y el Día de Muertos.

"Pensé en algo que combinara y quedara bien, y recordé mi vestido de mi fiesta", expresó entre risas.

Relató que se maquilló a las 7:00 de la mañana y usó el mismo vestido rosa que su mamá le compró cuando cumplió quince años.

"Es súper divertido y me gusta, aparte muchas personas se acercan a tomarse fotos y eso está padre", dijo sonriendo.

Fernanda ya está pensando en el próximo año y espera poder volver con una temática de vestido diferente, comentando que duda que la experiencia se repita, esperando que el próximo año venga con sorpresas.

"La verdad me encantó, el próximo año no vengo de quinceañera, pero será genial" dijo.

