Reportan 22 muertos, entre ellos 4 niños, tras incendio en Waldo's de Hermosillo; hay 12 heridos

NBA en México: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido entre Mavericks y Pistons?

Aseguran 250 mil litros de huachicol y 12 pipas en inmueble que simulaba manejo de residuos en Veracruz; hay 8 detenidos

Se desploma avioneta en Santa Isabel, Chihuahua; reportan dos personas fallecidas

Gran Desfile de Día De Muertos 2025 convoca a más de un millón 450 mil personas, informa Gobierno de CDMX

Reportan problemas para hacer transferencias; "muere" SPEI este 1 de noviembre

"Mi personaje es una ", dijo Fernanda Yamileth, de 16 años, sonriendo mientras se toma fotografías con los niños y turistas que pasan.

En el marco del , los locales decidieron hacer elaborados disfraces de catrines para conmemorar la celebración.

Fernanda Yamileth, con un vestido rosa que brillaba bajo el sol, comentó que era su primer año participando en el desfile y decidió combinar dos tradiciones arraigadas en la : las fiestas de quince años y el Día de Muertos.

"Pensé en algo que combinara y quedara bien, y recordé mi vestido de mi fiesta", expresó entre risas.

Relató que se maquilló a las 7:00 de la mañana y usó el mismo vestido rosa que su mamá le compró cuando cumplió quince años.

"Es súper divertido y me gusta, aparte muchas personas se acercan a tomarse fotos y eso está padre", dijo sonriendo.

Fernanda ya está pensando en el próximo año y espera poder volver con una temática de vestido diferente, comentando que duda que la experiencia se repita, esperando que el próximo año venga con sorpresas.

"La verdad me encantó, el próximo año no vengo de quinceañera, pero será genial" dijo.

