Toluca, Méx.— En punto de las seis de la mañana, Miguel llega todos los días al Tren Interurbano para dirigirse hasta el Metro Observatorio, ya que su centro de trabajo se encuentra en Paseo de la Reforma, en Ciudad de México.

Desde que se puso en marcha el tramo completo de El Insurgente, Miguel ha ahorrado tiempo, dinero y horas en el tráfico.

“En un día normal llego a la estación a las 6:00-6:10 de la mañana y me subo al tren. La verdad es que siempre es muy rápido el acceso, siempre están activas las escaleras y entonces subes rápido y me hago 40 o 50 minutos aproximadamente a Observatorio, de ahí transbordo y llego a la estación [del Metro] Insurgentes”, relató.

Antes de la puesta en marcha de este transporte ferroviario, 11.2 millones de habitantes de la Ciudad de México y del Estado de México pasaban entre dos y seis horas en el tráfico de la carretera México-Toluca.

“La verdad era un poquito más complicado por el tráfico, o sea, normalmente si salías a las seis sí era un poco fluido, pero llegando a la caseta eran filas de autos, o si había un accidente, digo últimamente ha habido muchos accidentes en la carretera, además de que te expones más, hay mucho más tráfico. Yo me hacía entre dos horas y media de los trayectos de ida y vuelta”, expuso Miguel Cornejo.

Por tan sólo 100 pesos, los mexiquenses han encontrado una opción rápida para llegar a la Ciudad de México o bien desde 15 pesos para trasladarse entre una y otra estación. Además los tiempos de traslado, que han disminuido de dos horas a 50 minutos.

“Santa Fe es un centro muy importante de corporativos y de comercios, entonces mucha gente vive en Toluca porque es más económico en el Valle de Toluca y trabaja en Santa Fe. En las mañanas tenemos un flujo muy intenso de Zinacantepec y Toluca Centro hacia Santa Fe, pero ahora la gente de Toluca ya se dio cuenta que llegar al Metro es en 50 minutos contra una hora y media de un autobús o hasta dos horas dependiendo del tráfico, y que por 90 pesos llega de Toluca a Observatorio y de Zinacantepec con 100 pesos”, detalló Andrés Reynoso Gómez, coordinador general del Tren México-Toluca.

David Islas utiliza diariamente El Insurgente para ir de Toluca al Valle de México; aunque el costo del pasaje aumentó, asegura que el tiempo recuperado para su vida personal no tiene precio.

“En el camión me tardaba una eternidad. Entre el tráfico de la entrada a la Ciudad y las paradas, el tiempo se te iba de las manos. Hoy, ese mismo trayecto se ha reducido drásticamente. Me ahorro entre una hora y una hora y media de ida, y lo mismo de regreso. Estamos hablando de tres horas diarias que ya no paso sentado en un asiento de autobús viendo el tráfico”, dijo.

Joaquín Hernández encontró en el nuevo sistema ferroviario la forma de independizarse de los traslados familiares.

Destacó la rapidez del servicio comparándolo con los estándares del Metro capitalino.

“Antes dependía de que un amigo o familiar me echara la mano con un ride o de dividir gastos de gasolina y casetas, que salen carísimas. Ahora soy autónomo. Por 100 pesos o menos cruzo de un valle a otro en un transporte que es limpio, rápido y, sobre todo, puntual”, comentó.