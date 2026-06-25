Cuautitlán Izcalli, Méx.— De 2 mil 90 denuncias registradas en todo el país por el delito de robo a transportista, durante el periodo de enero a mayo de este año, el Estado de México concentra 51.3% de los casos, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En la entidad mexiquense existen mil 074 denuncias por este ilícito, en el mencionado periodo, lo que le ubica como el estado con mayor número de carpetas de investigación del país y con un promedio de 7.1 casos diarios. Puebla es la segunda entidad de México con mayor número de denuncias por robo a transportista, con 460, seguido de San Luis Potosí, con 143, Michoacán tiene 128. Luego está Jalisco con 45, Veracruz con 34; Oaxaca, 32; Nuevo León, 31; Tabasco, 28; Zacatecas, 18; Ciudad de México, 14; Tlaxcala, 14; Hidalgo, 13; Baja California, 10; Morelos, 8; Chihuahua, 8; Colima, 7; Guanajuato, 5; Quintana Roo, 5.

Además, con dos casos en cada entidad, están Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Mientras que los estados sin denuncias de enero a mayo de 2026, según cifras del SESNSP, son: Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Querétaro y Yucatán.

El 78% de los robos a transportistas en la entidad mexiquense han ocurrido bajo la modalidad de violentos, de acuerdo con lo que reflejan los últimos datos publicados por el SESNSP.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró mil 295 denuncias por robo a transportista en la entidad mexiquense de enero a mayo de 2025, lo que significa que, para el mismo periodo de 2026, existe una disminución del 17%.

Y de los municipios del Estado de México, Ecatepec es la demarcación con mayor número de carpetas de investigación por robo a transporte de carga, en el mismo periodo referido de enero a mayo del 2026, con 105.

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Después se ubican los municipios de de Cuautitlán Izcalli con 104, Tlalnepantla tiene 77, Chalco con 71; Naucalpan, 67; Tecámac, 48; Toluca, 48; Tultitlán, 45; Chimalhuacán, 39; Tepotzotlán, 34.

También se ubican a los municipios de Valle de Chalco, 31; Nezahualcóyotl, 26; Ixtapaluca, 24; La Paz, 24; Jilotepec, 19; Huehuetoca, 18; Texcoco, 16; Zumpango, 15; Nopaltepec,13 y Soyaniquilpan 13.

Armando Hernández, afiliado a la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), contó que los robos a conductores de transporte se han incrementado en autopistas de la entidad, donde el modus operandi es más violento.

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“Antes te quitaban la unidad y te bajan en algún lugar. Ahora pasa que le pegan a los compañeros y hasta los matan. Y lo peor es que cuando te roban la unidad y la recuperan los policías, en la Fiscalía te piden hasta 40 mil para entregártela”, declaró Hernández.

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