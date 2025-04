Toluca, Méx.- Fue en el año 2016 cuando el hoy fallecido Papa Francisco visitó México y en su recorrido por el país llegó al municipio de Ecatepec.

En Ecatepec, uno de los municipios del Valle de México donde sus habitantes se enfrentan día a día a la violencia, la pobreza, la desigualdad y la falta de servicios, el Papa Francisco ofreció una misa en la reunió a más de 400 mil personas en el predio El Caracol.

Los mexiquenses y en especial los habitantes de Ecatepec no olvidan ese domingo 14 de febrero, día en el que las calles se llenaron de personas que sin importar las horas que tuvieron que esperar bajo los intensos rayos del sol, acompañaron al Papa Francisco en su recorrido desde la Casa del Sacerdote hasta el predio El Caracol, lanzando porras.

Miles de personas se conformaron con verlo pasar a bordo del Papamóvil, para muchos esos segundos fueron un rayo de esperanza en medio de la violencia, la marginación y la desigualdad.

Durante la homilía, el Santo Padre pidió a los asistentes a rechazar las “tentaciones de la riqueza, la vanidad y el orgullo”, y exhortó a los fieles no olvidar a las comunidades más desfavorecidas.

"Un cristiano no puede dejar de mostrar su solidaridad para ayudar a aquellos a quienes aún les falta el pan de la cultura o la oportunidad de tener un trabajo digno, no puede ser indiferente mientras las nuevas generaciones no encuentren la manera de realizar sus legítimas aspiraciones", dijo.

Así mismo pidió no dejar de combatir la corrupción, la injusticia social y el crimen, que perpetúan los ciclos de desigualdad y violencia.

Previo a su llegada a Ecatepec, el Papa Francisco sobrevoló la zona arqueológica de Teotihuacán.

Murales en honor al Papa Francisco

La visita del Papa Francisco a este municipio mexiquense despertó gran expectación, que la Secretaría de Turismo convocó a los jóvenes mexiquenses a un concurso de arte urbano para que a través de grafitis dieran la bienvenida la Pontífice.

El mundo despierta con la noticia de su fallecimiento

Fue la madrugada de este lunes que el mundo se conmocionó con el anuncio de la muerte del Papa Francisco.

A las 9:45 de la mañana hora del Vaticano, el cardenal Kevin Farrell, Camarlengo de la Cámara Apostólica, fue el responsable de dar la noticia desde la Casa Santa Marta.

