La ley seca que implementó el Gobierno de la Ciudad de México para inhibir la venta y el consumo de alcohol en el Centro Histórico resultó insuficiente, pues aunque la mayoría de establecimientos respetaron la medida, vendedores ambulantes aprovecharon para ofertar cerveza y licor en calles aledañas al Zócalo.

Una vez que comenzó la ley seca, a las 15:00 horas, los aficionados que se dirigían al FIFA Fan Fest en la Plaza de la Constitución buscaron lugares para comprar alcohol, como lo habían hecho en los partidos pasados.

Con letreros de “Anticipe sus compras, prohibida la venta de alcohol”, los comercios inhibieron la venta de licor.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL en las calles 5 de Febrero, 20 de Noviembre, Mesones, República de El Salvador y República de Uruguay se pudo constatar que, aunque los aficionados pedían que les vendieran discretamente, los comerciantes se negaron.

También se pudo ver que algunas personas optaron por llevar el alcohol en bolsas de plástico guardadas en la parte delantera del pantalón, para evitar las revisiones al ingresar al FIFA Fan Fest.

Sobre la calle Mesones, Liz comentó que con su grupo de amigos consumieron alcohol antes de llegar al Centro ante la activación de la ley seca, y afirmó que al finalizar el partido se trasladarían al Ángel de la Independencia.

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“Acabamos de llegar, ahorita vamos a ir a un bar y saliendo de ahí vamos a ir al Ángel. Como hay ley seca nos echamos un mezcal, lo bueno es que en restaurantes y en bares no aplica la ley seca, solamente como en tienditas. Ahorita sólo vamos al bar y ya nos salimos pedos”, dijo.

Ambulantes surten el licor

Aunque la mayoría de establecimientos mercantiles y tiendas de conveniencia respetaron la ley seca, los vendedores ambulantes aprovecharon para ofertar cervezas y shots de tequila a las personas que se dirigían del Metro Pino Suárez al Zócalo.

Sobre José María Pino Suárez, alrededor de 10 comerciantes con hieleras se instalaron en la avenida para vender cervezas, mismas que los aficionados adquirían durante su trayecto al Fan Fest, que alcanzó su máxima capacidad casi tres horas antes del inicio del partido.

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A los vendedores se sumó una tiendita ubicada en la calle Regina, en donde se vendía alcohol. En el sitio se pudo observar a gente saliendo con latas de cerveza que vendían por “debajo del agua”, comentó una aficionada.

No obstante, en la calle José María Pino Suárez, en su cruce con Venustiano Carranza, República de Uruguay y República de El Salvador, se instaló un cerco policial que revisaba que los asistentes no ingresaran alcohol. Esta situación también se vio en avenida 20 de Noviembre en su cruce con Venustiano Carranza, República de Uruguay y República de El Salvador.

Aunado a ello, personal de la Secretaría de Gobierno realizó un operativo sobre José María Pino Suárez por la presencia de los vendedores ambulantes.

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En su cruce con República de El Salvador confiscaron decenas de latas que tenían los aficionados, las cuales fueron vaciadas en una coladera.

En Paseo de la Reforma, desde el ingreso por Sevilla, frente a la Diana Cazadora, elementos de las secretarías de Seguridad Ciudadana y de Gobierno revisaban las mochilas y las bolsas de quienes se dirigían al Ángel, pero hubo quien introdujo cervezas.

Como resultado de estas acciones para inhibir la venta y el consumo de alcohol en la vía pública, al corte de las 16:00 horas la secretaría de Gobierno reportó la destrucción de más de 400 latas de cerveza y cinco botellas. Con información de Emilio Fernández y Omar Díaz

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