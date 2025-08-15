Más Información
¡Prepara tus mejores pasos! Este domingo, la alcaldía Iztacalco se llenará de sabor con el Festival de Salsa y Cumbia 2025, donde la música tropical sonará en vivo para que nadie se quede sentado.
La cita es este domingo 17 de agosto, de 10:00 a 16:30 horas, en el Faro Cultural y Recreativo Iztacalco, ubicado en Oriente 255 s/n, colonia Agrícola Oriental. La entrada será totalmente gratuita.
La invitación está abierta a todas las personas y promete un ambiente festivo para cantar, bailar y disfrutar juntos.
“¡No te lo pierdas! Baila, canta y diviértete en este evento para toda la comunidad”, compartió la alcaldía en redes sociales.
Así que ya lo sabes: este fin de semana Iztacalco será la pista de baile más grande de la ciudad.
