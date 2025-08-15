Más Información

Banxico retrasa informe trimestral sobre inflación; esta es la nueva fecha de publicación

Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos el narco

Putin califica de "constructivas" y "útiles" las negociaciones con Trump; llegaremos a una solución en el conflicto con Ucrania, afirman

Detienen a Isadora Lagos, Miss Guerrero 2024, por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército; viajaba en la autopista del Sol

Sheinbaum anuncia Corredor Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México; buscan preservar 5.7 millones de hectáreas

Desmantelan narcolaboratorio en San Blas, Nayarit; aseguran cerca de 12.8 toneladas de metanfetamina

¡Prepara tus mejores pasos! Este domingo, la se llenará de sabor con el Festival de Salsa y Cumbia 2025, donde la música tropical sonará en vivo para que nadie se quede sentado.

La cita es este domingo 17 de agosto, de 10:00 a 16:30 horas, en el Faro Cultural y Recreativo , ubicado en Oriente 255 s/n, colonia Agrícola Oriental. La entrada será totalmente gratuita.

La invitación está abierta a todas las personas y promete un ambiente festivo para cantar, bailar y disfrutar juntos.

“¡No te lo pierdas! Baila, canta y diviértete en este evento para toda la comunidad”, compartió la alcaldía en redes sociales.

Así que ya lo sabes: este fin de semana Iztacalco será la pista de baile más grande de la ciudad.

