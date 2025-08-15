¡Prepara tus mejores pasos! Este domingo, la alcaldía Iztacalco se llenará de sabor con el Festival de Salsa y Cumbia 2025, donde la música tropical sonará en vivo para que nadie se quede sentado.

La cita es este domingo 17 de agosto, de 10:00 a 16:30 horas, en el Faro Cultural y Recreativo Iztacalco, ubicado en Oriente 255 s/n, colonia Agrícola Oriental. La entrada será totalmente gratuita.

Lee también: Brugada inaugura primer “Edén” en Parque del Mestizaje en alcaldía Gustavo A Madero; cuenta con espacios recreativos para las infancias

🎶✨ ¡VIVE UN DOMINGO LLENO DE RITMO EN IZTACALCO!



Festival de Salsa y Cumbia

📅 Domingo 17 de agosto

⏰ 10:00 a 16:30 hrs

📍 Lugar: Faro Cultural y Recreativo Iztacalco



🎵 Disfruta de:

- Música en vivo con los mejores ritmos tropicales

- Ambiente familiar y totalmente GRATIS… pic.twitter.com/OsVsGh9UfT — Alcaldía Iztacalco (@IztacalcoAl) August 13, 2025

La invitación está abierta a todas las personas y promete un ambiente festivo para cantar, bailar y disfrutar juntos.

“¡No te lo pierdas! Baila, canta y diviértete en este evento para toda la comunidad”, compartió la alcaldía en redes sociales.

Así que ya lo sabes: este fin de semana Iztacalco será la pista de baile más grande de la ciudad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr