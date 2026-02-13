Tlalnepantla, Méx.— En la víspera por la celebración del Día del Amor y la Amistad, la docena de rosas se oferta en más de 500 pesos en algunos establecimientos de arreglos florales del Valle de México, mientras que en mercados tradicionales el precio oscila entre 120 y 230 pesos, con incrementos de hasta 20% desde el inicio de la semana, según pudo constatar EL UNIVERSAL en un recorrido por los comercios.

En el negocio Algo Bonito, en Tlalnepantla, la docena de rosas se vende en 580 pesos. En contraste, en el mercado de San Andrés, también en este municipio, se comercializa en 230.

“Hoy está a 230 pesos la docena, todavía el domingo la di a 150 pesos; el 14 de febrero podría tener otro aumento y llegar a los 300 pesos”, comentó María, comerciante de rosas.

En Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero, la docena se oferta entre 150 y 180 pesos en mercados y puestos informales.

Miriam, comerciante en Nicolás Romero, dijo que este año la rosa se encuentra por encima del precio que registró el 10 de mayo, fecha de alta demanda.

“Hoy la tengo en 120 pesos, mañana 13 de febrero la tendré en 150 y para el 14 de febrero yo creo que la subiré a los 200 pesos, dependiendo de cuánto nos la suban a nosotros. Este año estuvo más cara que el 10 de mayo, que es más demandada”.

La comerciante consideró que el alza en el precio de las rosas se debe a las bajas temperaturas que impactaron su cosecha.

“Este año la vemos muy quemada, pero es por el clima que fue un invierno con mucho frío”, comentó la comerciante al precisar que las rosas son traídas de Tenancingo, San Juan del Río y de la Central de Abasto en la Ciudad de México.

Para quienes buscan alternativas a la rosa, Miriam recomendó el tulipán, que está en temporada y se ofrece en 100 pesos por planta con entre tres y cuatro flores, o el girasol, cuyo costo oscila entre 80 y 120 pesos, según el arreglo floral que se elija.

Este año, de acuerdo con el Gobierno del Estado de México, la producción de flores ornamentales se encuentra lista, siendo la rosa la más demandada para el 14 de febrero, con una producción nacional de 10 millones 36 mil 937 gruesas y manojos de las cuales, Estado de México aportará 78.5%, es decir 7 millones 873 mil 137 gruesas.

Para la celebración del 14 de febrero, los floricultores del Estado de México esperan una derrama económica de 311 millones de pesos derivado de la producción de más de 900 hectáreas de flor, principalmente de rosa.

“Los productores están entusiasmados, han hecho labores culturales por más de tres meses, o sea prácticamente se están preparando completamente para esta celebración, se llama romería para nosotros”, señaló Omar Velázquez, director general para un Desarrollo Agropecuario, Adaptativo y Autosuficiencia Alimentaria.