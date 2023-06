Al ser sugerido por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como su reemplazó, el secretario de Gobierno, Martí Batres, aseguró que es un cuadro institucional y que se encuentra disciplinado con el proyecto de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México.

Cabe mencionar que, Sheinbaum Pardo señaló que se queda al frente del Gobierno de la Ciudad de México, pero lo tendrá que aprobar el Congreso local, pero que toma esta decisión, ya que tiene un perfil político y que en lo que resta de la administración vienen temas de esa índole.

"Formamos parte de un proyecto y lo fundamental es ese proceso de transformación, y uno como un cuadro político debe tener disposición para ser útil, dónde se necesite, a veces hay muchas cosas que uno no planea y sucede. (…) uno debe ser sensible respecto de los momentos que están viviendo, hay un proyecto de Transformación y uno debe pensar en todo eso, y si soy requerido para ello, por supuesto que soy un cuadro muy institucional y disciplinado con el proyecto y estoy conforme, y no solo eso, estoy feliz", respondió al ser cuestionado sobre si estaba conforme con este anuncio, pues, sus aspiraciones de ser Jefe de Gobierno votado por la ciudadanía concluyen.

Martí Batres dejó claro que van a hablar con todas las fracciones parlamentarias del Congreso local, antes de llegar a la sesión del viernes, donde van a discutir la licencia definitiva de Claudia Sheinbuam y donde podría ser avalado para ser el Jefe de Gobierno Interino.

Martí Batres dejó claro que van a hablar con todas las fracciones parlamentarias del Congreso local. Foto: Cuartoscuro

Pero, una vez en el cargo, dará seguimiento a las obras que están en proceso, cuidar y mantener la paz y tranquilidad en la ciudad; el diálogo con todas las fuerzas políticas, sociales y económicas.

También tener cercanía con la ciudadanía, con todos los sectores de la sociedad, especialmente, con las clases más humildes; mantener el Gabinete de Seguridad, y mantener la comunicación con las 16 alcaldías de la Ciudad de México, “independientemente de quien gobierne; y con el Gobierno de la República, con quien mantenemos en los temas de seguridad, pero también en temas sociales y otros, una relación estrecha, fuerte y además una comunión de ideales en la Transformación de México”.

A pregunta si ya tiene pensado quien podría ocupar su lugar, Batres respondió: Si hemos pensado, pero como dice el dicho, "primero la libre, después el guisado", primero que el Congreso apruebe y después hablamos de esos temas.







