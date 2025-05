Diputados locales de todos los partidos tomaron la tribuna del Congreso de la Ciudad de México para expresar su condena por el asesinato de los funcionarios capitalinos Ximena Guzmán y José Muñoz.

Profundamente conmovida, la presidenta de la Mesa Directiva, Martha Ávila, condenó enérgicamente el atentado cometido esta mañana en calzada de Tlalpan, el cual le quitó la vida, dijo, a dos funcionarios comprometidos con el servicio público y que dedicaron gran parte de su vida a servir a los demás.

“Estaremos atentos a las indagatorias que realice la Fiscalía General de Justicia y la Secretaria de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, con apoyo del Gobierno de México, para dar con los responsables y que se aplique todo el peso de la ley. Las instituciones públicas rechazamos estos actos de violencia criminal y no permitiremos bajo ninguna circunstancia que se atente contra el buen funcionamiento del Gobierno de la Ciudad de México”, comentó.

La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, también condenó estos hechos de violencia en los que perdió la vida la Secretaria Particular de la Jefa de Gobierno y un asesor.

“Desde este Congreso de la Ciudad de México, reafirmamos nuestro compromiso con la paz, la justicia y la vida, y rechazamos rotundamente cualquier intento de desestabilización social a través de la violencia. Lo sucedido es una reacción del crimen ante una administración que ha decidido enfrentar con firmeza y determinación a quienes atentan contra la seguridad y tranquilidad de las y los capitalinos”, apuntó.

En este sentido, reconoció el gran trabajo que ha realizado la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en la consolidación de una estrategia de seguridad que ha dado resultados contundentes en materia de prevención, justicia y combate frontal a las estructuras delictivas.

“Hay un sector que pretende sembrar el miedo en la ciudad. Es porque tienen miedo del avance que la Cuarta Transformación, que se ha consolidado sobre espacios que antes eran dominados por la impunidad. Desde esta tribuna, refrendamos nuestro total respaldo a la Jefa de Gobierno y a su gabinete, y hacemos un llamado a la ciudadanía a no caer en la desinformación ni en la lógica del miedo”, aseveró.

Andrés Atayde, líder de los panistas, confió en que habrá justicia y no impunidad en este caso, y que se castigará a los responsables. “Para poder resolver un problema, lo primero y lo importante es reconocerlo, y me refiero a la capital del país, pero también estoy convencido que la seguridad no tiene colores y que tampoco distingue entre las diferentes formas de pensamiento, por eso debemos mejorarla y garantizarla”.

Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, lamentó la pérdida de estos dos funcionarios, que, independientemente de los colores, fueron compañeros con los que trabajaron, pues fueron asesores en el Poder Legislativo “y hoy condenamos terriblemente este suceso”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vcr