La diputada local del PT Diana Barragán propuso que las fotocívicas y otras faltas administrativas menores puedan pagarse con trabajo comunitario a favor de los animales de compañía.

Durante la sesión de este jueves, la legisladora propuso modificaciones a la Ley de Cultura Cívica para que se considere trabajo a favor de la comunidad, asistir a las actividades de protección y bienestar animal que promueven la tenencia responsable y el respeto a todas las formas de vida, tales como el apoyo a refugios y albergues de protección animal, campañas de salud (esterilización, vacunación), rehabilitación de parques caninos y ferias de adopción.

“Propongo que quienes cometan faltas cívicas menores puedan conmutar su sanción por trabajo comunitario en favor del bienestar animal, que limpien refugios, que alimenten animales abandonados, que curen heridas, que entierren con dignidad a los que se fueron sin amor, que brinden apoyo en ferias de adopción, que vean con sus propios ojos los estragos que la indolencia contra los seres sintientes han provocado en nuestra gran Ciudad; y que de esa experiencia, compañeras y compañeros, exista la posibilidad de que salgan transformados”, señaló al presentar su propuesta turnada a comisiones para su análisis.

Recalcó que esta iniciativa también dignifica a la persona que ha cometido alguna falta cívica, pues la invita a reparar directamente la falta que cometió a través de acciones constructivas para la ciudadanía: fortalece a los albergues, a las organizaciones civiles que todos los días rescatan, curan y aman sin recursos ni apoyo.

La iniciativa busca fortalecer a los albergues y a las asociaciones civiles que se dedican al cuidado de animales. (Foto: Santiago Reyes/ EL UNIVERSAL)

“De igual forma consolida a la Ciudad de México como la capital moral de un nuevo trato con la naturaleza, con los seres sintientes y con la vida misma, y esa, compañeras y compañeros, es la victoria más profunda que podemos cosechar. Si alguien duda de que esto es posible, miremos a la historia. Las grandes transformaciones siempre empezaron con pequeños gestos que alguien se atrevió a convertir en ley”, expuso la legisladora del PT.

Resaltó que esta iniciativa no crea burocracia ni cuesta un solo peso, “no pide un sólo privilegio, sólo pide que seamos capaces de ver más allá de lo evidente, de escuchar los lamentos que nadie quiere oír, de responder al llamado de la calle y de la conciencia”.

