Más Información

Probable demanda de Salinas Pliego a Sheinbaum en EU es improcedente; experto explica razones legales

Probable demanda de Salinas Pliego a Sheinbaum en EU es improcedente; experto explica razones legales

Salinas Pliego pide mesa de trabajo a Sheinbaum; “para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo”, sugiere

Salinas Pliego pide mesa de trabajo a Sheinbaum; “para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo”, sugiere

SAT informa 109 investigaciones penales por corrupción en aduanas; perjuicio al fisco supera los 22 mil mdp

SAT informa 109 investigaciones penales por corrupción en aduanas; perjuicio al fisco supera los 22 mil mdp

SCJN admite recurso de Grupo Elektra; revisión podría frenar pago de 2 mil millones al SAT

SCJN admite recurso de Grupo Elektra; revisión podría frenar pago de 2 mil millones al SAT

CMLL: La Arena México se transforma por una noche en la Arena Pokémon más grande del país

CMLL: La Arena México se transforma por una noche en la Arena Pokémon más grande del país

¿Quién es Silem García Peña? Exregidor y vocero de La Luz del Mundo ahora buscado por EU

¿Quién es Silem García Peña? Exregidor y vocero de La Luz del Mundo ahora buscado por EU

Naucalpan, Méx.— Tres estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán fueron puestos a disposición de la Policía Estatal tras participar en un incidente violento dentro del plantel. Fuentes municipales señalaron que los jóvenes involucrados portaban un arma blanca y marihuana.

Según un comunicado del plantel, los hechos ocurrieron a las 15:30 horas. Los estudiantes fueron retirados de las instalaciones y entregados a las autoridades para ser puestos a disposición del Ministerio Público.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses