Naucalpan, Méx.— Tres estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán fueron puestos a disposición de la Policía Estatal tras participar en un incidente violento dentro del plantel. Fuentes municipales señalaron que los jóvenes involucrados portaban un arma blanca y marihuana.

Según un comunicado del plantel, los hechos ocurrieron a las 15:30 horas. Los estudiantes fueron retirados de las instalaciones y entregados a las autoridades para ser puestos a disposición del Ministerio Público.