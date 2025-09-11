Policías capitalinos detuvieron a un menor de edad identificado como Yair Israel, alias "El Crazy", quien estaría relacionado con el asesinato de un carnicero del mercado 2 de Abril, en la colonia Guerrero, registrado en noviembre del año pasado; además se detuvo a dos mujeres en posesión de droga.

Las tres personas detenidas formarían parte de la célula delictiva La Antiunión que opera en la zona centro de la Ciudad de México.

Al menor de 16 años de edad se le aseguró un arma corta y dosis de droga, informó está mañana el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

El pasado 7 de noviembre, un carnicero del mercado 2 de Abril, en la alcaldía Cuauhtémoc, fue asesinado a tiros, luego de haber recibido amenazas y cobro de piso para poder trabajar en el centro de abasto.

A las dos mujeres, Guillermina Duran Lezama, alias "La Guera" y Karen Vázquez Hernández, también se les aseguró una motocicleta.

Ambas mujeres tendrían antecedentes penales, a decir de la autoridad.

Los detenidos también son señalados por haber colocado una manta con amenazas al "Betito" de la Unión Tepiro, informó Vázquez Camacho.

La detención de las tres personas se logró gracias a un cerco virtual realizado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

