Estados Unidos sanciona a "La Mayiza", facción del Cártel de Sinaloa, por tráfico de fentanilo y otras drogas

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

Repunta cifra de víctimas por delitos en México, al sumar 23.1 millones de personas en 2024

Lo que sabemos del caso de Silverio Villegas, mexicano asesinado en un operativo de ICE en Chicago

Fiscal general de EU dice que México entregó a Rafael Caro Quintero “por instrucciones de Trump”

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de que presuntamente atropellara a una mujer de 80 años que perdió la vida en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió en el cruce de las calles Doctor Eraso y Doctor Andrade, donde monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Centro alertaron a los uniformados sobre un percance vial.

Al arribar, los oficiales se entrevistaron con el conductor de un camión recolector de basura, quien reconoció que, al maniobrar en reversa, arrolló a la mujer. Servicios de emergencia acudieron al sitio, pero pese a los esfuerzos, paramédicos de Protección Civil confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada en espera de los servicios periciales, mientras que el conductor fue detenido y, tras leerle sus derechos, trasladado junto con la unidad ante el agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica y deslindará responsabilidades.

