La Fiscalía Capitalina dio a conocer la detención de Máximo “N”, chófer y hombre de todas las confianzas de Jesús Hernández Alcocer, conocido abogado quien en junio del 2022, asesino en el restaurante Suntory de la colonia Del Valle a quien fuera su pareja sentimental, la joven cantante Yrma Lydya.

La dependencia detalló que agentes de la PDI, en colaboración con elementos de la FGJEM, aprehendieron a Máximo “N” en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, tras labores de inteligencia, por esta persona desde octubre de 2024, se ofrecía una recompensa de 500 mil pesos para quien aportara información que permitiera su localización

Según el expediente del caso, los hechos se registraron en un restaurante ubicado en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, donde la víctima fue privada de la vida por disparos de arma de fuego presuntamente realizados por su entonces esposo, Jesús “N”, quien posteriormente falleció en prisión.

Lee también Alcaldía Benito Juárez y Secretaría de Protección Civil firman convenio de colaboración

De acuerdo con la investigación, Máximo “N”, quien se desempeñaba como chofer del agresor, habría auxiliado en la huida del lugar y en la entrega del arma utilizada.

Desde octubre de 2024, la FGJCDMX ofrecía una recompensa de 500 mil pesos para quien aportara información que permitiera la localización del individuo, como parte de las acciones emprendidas para su búsqueda.

Derivado de labores de inteligencia, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en colaboración con elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), localizaron y aprehendieron al individuo en el municipio mexiquense de Ixtapaluca, luego de obtener información sobre un domicilio vinculado con su actual pareja sentimental. Posteriormente, fue trasladado a la Ciudad de México para ser ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm/LL