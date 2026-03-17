Atizapán de Zaragoza, Méx.— Autoridades municipales de Atizapán de Zaragoza detectaron al menos tres descargas ilegales de aguas residuales en el río que desemboca en la presa San Juan, ubicada dentro del Parque de los Ciervos.

Ramón Jarquín, director de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del ayuntamiento, informó en entrevista con EL UNIVERSAL que se iniciarán procedimientos administrativos contra los responsables con el objetivo de obligarlos a aplicar acciones correctivas.

“Vamos a aplicar procedimientos para que implementen medidas de remediación y proteger la calidad del agua”, afirmó.

El funcionario detalló que las tres descargas principales “aportan alrededor de 92% de los contaminantes” detectados en el río que alimenta la presa.

“Son tres descargas ya identificadas. Son las más importantes y las que aportan el mayor porcentaje de los contaminantes presentes, representan casi la totalidad de los contaminantes que llegan al afluente”, dijo.

El funcionario municipal precisó que “por cuestiones de investigación y administrativas no queremos adelantar información, porque ya sabemos quiénes fueron y no queremos ponerlos sobre aviso”.

De acuerdo con los estudios preliminares, la mayor parte de la contaminación corresponde a materia orgánica proveniente de descargas domésticas, sin presencia relevante de sustancias tóxicas.

“Principalmente se trata de materia orgánica. Son descargas domiciliarias o domésticas, incluso de rastros. No detectamos metales pesados en un patrón considerable”, precisó.

La atención de esta problemática forma parte del Proyecto de Mejoramiento Integral del Parque de los Ciervos, un plan municipal que busca rescatar y rehabilitar esta área natural caracterizada por bosque de encino mezclado con vegetación secundaria, principalmente arbustos.

El proyecto contempla tres etapas de intervención con obras de rehabilitación vial, construcción de una trotapista y ciclopista, saneamiento del río que cruza el área natural, entre otras acciones.