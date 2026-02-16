Más Información
Tultitlán, Méx.— Tres delincuentes despojaron de su automóvil a un hombre sobre la calle Fuente de Trevi, en la colonia Alborada 1.
En las imágenes difundidas se observa cómo el conductor pide a los delincuentes que permitieran bajar del vehículo a una menor que se encontraba en el interior.
Los delincuentes lo intimidan con armas de fuego y lo golpean en la cabeza con la culata de una de las pistolas, causándole una lesión.
