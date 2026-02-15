La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob) realizó una jornada más del operativo “La Noche es de Todos”, los días 12, 13 y 14 de febrero, en diversas colonias de la capital, con el objetivo de fortalecer el orden, la legalidad y la seguridad en establecimientos mercantiles.

Estas acciones se realizaron en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa, y las secretarías de Seguridad Ciudadana y la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Durante los operativos, destacó la desarticulación de una fiesta clandestina en la colonia Prados Churubusco, en la alcaldía Coyoacán, en la que se encontraban más de mil personas. El inmueble presentaba exceso de aforo y la presencia de menores de edad que consumían bebidas alcohólicas y se encontraban en estado de ebriedad, lo que representaba un alto riesgo para su integridad. Ante esta situación, se procedió al desalojo ordenado del lugar, priorizando en todo momento la seguridad de las y los asistentes y evitando posibles situaciones de peligro.

Lee también ¿Cómo opera el Programa Hoy no Circula este domingo?

Asimismo, se verificaron 16 establecimientos; adicionalmente, nueve fueron suspendidos y tres clausurados por incumplir con la normatividad vigente. Además, tres personas fueron detenidas por el delito de quebrantamiento de sellos y puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

Las acciones se desplegaron en colonias de las alcaldías Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras, Benito Juárez, Iztapalapa, Tlalpan, Coyoacán, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, abarcando puntos como Lomas de la Pradera, Jardines del Ajusco, Portales Norte, Prado Churubusco, San Ángel, Xotepingo, Coapa e Ignacio Zaragoza, entre otras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL