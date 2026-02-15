Más Información

La Comisión de la Megalópolis (CAMe) precisó mediante un comunicado que este domingo habrá mejores condiciones para la dispersión de los , debido a que el fuerte sistema anticiclónico que influyó sobre la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) durante la semana, ya se ha debilitado y dejó de afectar a la región central del país.

Cabe recordar que este 15 de febrero, el Programa Hoy No Circula no aplica, por lo que todos los vehículos podrán circular sin ninguna restricción.

A las 11:00 horas, la ZMVM presenta en general mala calidad del aire.

