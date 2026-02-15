La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) precisó mediante un comunicado que este domingo habrá mejores condiciones para la dispersión de los contaminantes, debido a que el fuerte sistema anticiclónico que influyó sobre la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) durante la semana, ya se ha debilitado y dejó de afectar a la región central del país.

Lee también Alistan reforma de las fiscalías Anticorrupción

Cabe recordar que este 15 de febrero, el Programa Hoy No Circula no aplica, por lo que todos los vehículos podrán circular sin ninguna restricción.

A las 11:00 horas, la ZMVM presenta en general mala calidad del aire.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/LL