Metrópoli | 21-08-26 | 02:03 |

En la Ciudad de México, delitos como el despojo, feminicidio, violación y homicidio culposo han aumentado en los primeros siete meses del año, comparado con el mismo periodo de 2025, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El despojo pasó de registrar 2 mil 277 carpetas de investigación entre enero y julio de 2025, a 2 mil 323 en el mismo periodo de 2026. Lo cual representa un alza de 2%.

Las alcaldías con mayor número de casos de despojo son Iztapalapa con 333, seguida de Gustavo A. Madero con 255 y Cuauhtémoc con 234. Coyoacán sumó 168, Tlalpan 162 y Álvaro Obregón y Benito Juárez 159, cada una.

El femicidio transitó de 22 investigaciones en los primeros siete meses de 2025 a 24 en el periodo de 2026. Un alza de 9%.

Las alcaldías donde más casos de feminicidio se registraron son Venustiano Carranza con 5, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Magdalena Contreras con 3, cada una.

Mientras que Iztapalapa, Xochimilco y Álvaro Obregón acumularon dos carpetas de investigación cada una.

[Publicidad]

El delito de violación sumó mil 279 carpetas entre enero y julio de 2025, mientras que en mismo periodo de 2026 alcanzó mil 314. Lo que representa un alza de 2.7 %.

Las alcaldías donde más investigaciones por este delito se tienen registradas son Iztapalapa con 229, Cuauhtémoc con 173 y Gustavo A. Madero con 117. Mientras que Álvaro Obregón acumuló 89 y Tlalpan 72 casos.

En el delito de violación, hay 145 casos que no se especificó la alcaldía donde ocurrieron, de acuerdo con los datos del SESNSP.

[Publicidad]

Por su parte, el homicidio culposo registró 429 casos en los primeros siete meses del año anterior y 483 durante el mismo periodo del presente año. Un alza equivalente a 12.5 %.

Las alcaldías donde más casos de homicidio culposo se tienen asentados conforme a los datos del SESNSP son Iztapalapa con 72 carpetas de investigación, seguida de Gustavo A. Madero con 71.

Cuauhtémoc y Tlalpan acumularon 44 casos cada una, seguidas de Miguel Hidalgo con 29 y Venustiano Carranza con 29.

[Publicidad]

En el caso del delito de homicidio culposo, entre enero y julio de 2026 se registraron 41 casos donde no se especificó la alcaldía donde ocurrieron.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]