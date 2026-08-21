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En la Ciudad de México, delitos como el despojo, feminicidio, violación y homicidio culposo han aumentado en los primeros siete meses del año, comparado con el mismo periodo de 2025, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El despojo pasó de registrar 2 mil 277 carpetas de investigación entre enero y julio de 2025, a 2 mil 323 en el mismo periodo de 2026. Lo cual representa un alza de 2%.
Las alcaldías con mayor número de casos de despojo son Iztapalapa con 333, seguida de Gustavo A. Madero con 255 y Cuauhtémoc con 234. Coyoacán sumó 168, Tlalpan 162 y Álvaro Obregón y Benito Juárez 159, cada una.
El femicidio transitó de 22 investigaciones en los primeros siete meses de 2025 a 24 en el periodo de 2026. Un alza de 9%.
Las alcaldías donde más casos de feminicidio se registraron son Venustiano Carranza con 5, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Magdalena Contreras con 3, cada una.
Mientras que Iztapalapa, Xochimilco y Álvaro Obregón acumularon dos carpetas de investigación cada una.
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El delito de violación sumó mil 279 carpetas entre enero y julio de 2025, mientras que en mismo periodo de 2026 alcanzó mil 314. Lo que representa un alza de 2.7 %.
Las alcaldías donde más investigaciones por este delito se tienen registradas son Iztapalapa con 229, Cuauhtémoc con 173 y Gustavo A. Madero con 117. Mientras que Álvaro Obregón acumuló 89 y Tlalpan 72 casos.
En el delito de violación, hay 145 casos que no se especificó la alcaldía donde ocurrieron, de acuerdo con los datos del SESNSP.
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Por su parte, el homicidio culposo registró 429 casos en los primeros siete meses del año anterior y 483 durante el mismo periodo del presente año. Un alza equivalente a 12.5 %.
Las alcaldías donde más casos de homicidio culposo se tienen asentados conforme a los datos del SESNSP son Iztapalapa con 72 carpetas de investigación, seguida de Gustavo A. Madero con 71.
Cuauhtémoc y Tlalpan acumularon 44 casos cada una, seguidas de Miguel Hidalgo con 29 y Venustiano Carranza con 29.
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En el caso del delito de homicidio culposo, entre enero y julio de 2026 se registraron 41 casos donde no se especificó la alcaldía donde ocurrieron.
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